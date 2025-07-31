Агент Джикии рассказал об адаптации защитника в «Антальяспоре»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, ответил, освоился ли игрок в новом клубе.
«Все хорошо, в команде приняли отлично. Он полностью здоров, практически месяц уже находится в расположении клуба и готовится к чемпионату», – сказал агент.
- Рыночная стоимость экс-капитана «Спартака» – 2 миллиона евро.
- Прошлый сезон он провел в «Химках».
- «Антальяспор» заключил контракт с Джикией 26 июля. Сделка задержалась из-за трансферного бана турецкого клуба.
Источник: «Спорт-Экспресс»