Агент Джикии рассказал об адаптации защитника в «Антальяспоре»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, ответил, освоился ли игрок в новом клубе.

«Все хорошо, в команде приняли отлично. Он полностью здоров, практически месяц уже находится в расположении клуба и готовится к чемпионату», – сказал агент.