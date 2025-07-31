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Агент Джикии рассказал об адаптации защитника в «Антальяспоре»

Сегодня, 20:08

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, ответил, освоился ли игрок в новом клубе.

«Все хорошо, в команде приняли отлично. Он полностью здоров, практически месяц уже находится в расположении клуба и готовится к чемпионату», – сказал агент.

  • Рыночная стоимость экс-капитана «Спартака» – 2 миллиона евро.
  • Прошлый сезон он провел в «Химках».
  • «Антальяспор» заключил контракт с Джикией 26 июля. Сделка задержалась из-за трансферного бана турецкого клуба.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Антальяспор Джикия Георгий
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