В «Динамо» высказались о возможном подписании Глушенкова

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном трансфере Максима Глушенкова из «Зенита».
– Отец Глушенкова предложил решать Карпину, стоит ли Максиму подумать о «Динамо». Как относитесь к переходу Максима в «Динамо» – интересен ли он?
– Думаю, на сегодняшний день для этого ноль оснований.
- У Глушенкова, вероятно, конфликт с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
- Его рыночная стоимость – 14 миллионов евро.
- Весной Максим говорил, что «кайфует» от игры в сборной России под руководством Валерия Карпина.
Источник: «РБ Спорт»