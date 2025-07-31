В «Динамо» высказались о возможном подписании Глушенкова

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном трансфере Максима Глушенкова из «Зенита».

– Отец Глушенкова предложил решать Карпину, стоит ли Максиму подумать о «Динамо». Как относитесь к переходу Максима в «Динамо» – интересен ли он?

– Думаю, на сегодняшний день для этого ноль оснований.