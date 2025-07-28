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  • Отец Глушенкова высказался о возможном уходе сына из «Зенита»

Отец Глушенкова высказался о возможном уходе сына из «Зенита»

Сегодня, 19:10
7

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, не исключил, что его сын задумается о смене команды.

  • Глушенкова заменили в перерыве воскресного матча с «Рубином» (2:2).
  • После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак персонально раскритиковал Максима.

– Нет ощущения, что к Максу чересчур въедливое отношение?

– Есть. Если надо поменять, – замена ради замены – и чего добились? Поменяли русского на русского – что-то изменилось? Не увидел, что игра поменялась.

– Тема с тем, что он рассматривает вариант с Самарой, жива?

– Не рассматривает. Хочет доказывать в Питере. И если Макс выходит один россиянин из 10 полевых в «Зените», это о чем-то говорит.

Он же не профан в плане игры, людей просто так в состав не ставят с такими иностранцами.

– С другой стороны, и меняют его жестко.

– Да. Но меняют при счете 2:0. Ладно бы, на желтой висел…

– Что пожелаете сыну в день рождения [28 июля]?

– Творить – как он любит. Надо доказывать. Играть и получать удовольствие от игры. Делать то, что он умеет.

– Он весной говорил, что ловит кайф от игры в сборной. Может, о «Динамо» подумать тогда?

– Ну не знаю. Тут уже Карпину решать. Так а если лимит придет? Его тем более не отпустят.

– Об уходе Макс вообще не думает?

Не думает. Но мое мнение – если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Время покажет.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
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Комментарии (7)
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Тинез Розоп
1753719733
Вот Вам и мадам Глушенкова)…( папке пожаловалась)
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subbotaspartak
1753720065
если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Время покажет.... Уже и стращать начал...
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Ilichkadr70
1753720258
Когда в футбольные дела сына лезут его родители, хорошего продолжения карьеры ждать не приходится.
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Burtaze
1753720890
Во первых динамо очень ошиблось с Карпиным, время это покажет.. И Максу не нужно было в Зенит лезть, конечно жажда славы, бабки, престиж.. но нужно понимать, что там не жалея народных денег, покупают латинских монстров, которые должны ,как бы ,эти бабки отбивать.. потому удел Сергеевых, Круговых, Мостовых, Соболевых, Глушенковых греть лавку...
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Каратель помойников
1753722795
Из вшивятни строго через сан.обработку уходят.вот вендаль не прошел сан.обработку и с дюжиной вшивых чумаданов по аропортам мается)
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FWSPM
1753724083
скоро на пару с сашкой будет лавку полировать и менять не придется
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