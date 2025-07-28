Отец Глушенкова высказался о возможном уходе сына из «Зенита»

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, не исключил, что его сын задумается о смене команды.

Глушенкова заменили в перерыве воскресного матча с «Рубином» (2:2).

После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак персонально раскритиковал Максима.

– Нет ощущения, что к Максу чересчур въедливое отношение?

– Есть. Если надо поменять, – замена ради замены – и чего добились? Поменяли русского на русского – что-то изменилось? Не увидел, что игра поменялась.

– Тема с тем, что он рассматривает вариант с Самарой, жива?

– Не рассматривает. Хочет доказывать в Питере. И если Макс выходит один россиянин из 10 полевых в «Зените», это о чем-то говорит.

Он же не профан в плане игры, людей просто так в состав не ставят с такими иностранцами.

– С другой стороны, и меняют его жестко.

– Да. Но меняют при счете 2:0. Ладно бы, на желтой висел…

– Что пожелаете сыну в день рождения [28 июля]?

– Творить – как он любит. Надо доказывать. Играть и получать удовольствие от игры. Делать то, что он умеет.

– Он весной говорил, что ловит кайф от игры в сборной. Может, о «Динамо» подумать тогда?

– Ну не знаю. Тут уже Карпину решать. Так а если лимит придет? Его тем более не отпустят.

– Об уходе Макс вообще не думает?

– Не думает. Но мое мнение – если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Время покажет.