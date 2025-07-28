Отец Глушенкова высказался о возможном уходе сына из «Зенита»

Александр Глушенков, отец полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, не исключил, что его сын задумается о смене команды.
- Глушенкова заменили в перерыве воскресного матча с «Рубином» (2:2).
- После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак персонально раскритиковал Максима.
– Нет ощущения, что к Максу чересчур въедливое отношение?
– Есть. Если надо поменять, – замена ради замены – и чего добились? Поменяли русского на русского – что-то изменилось? Не увидел, что игра поменялась.
– Тема с тем, что он рассматривает вариант с Самарой, жива?
– Не рассматривает. Хочет доказывать в Питере. И если Макс выходит один россиянин из 10 полевых в «Зените», это о чем-то говорит.
Он же не профан в плане игры, людей просто так в состав не ставят с такими иностранцами.
– С другой стороны, и меняют его жестко.
– Да. Но меняют при счете 2:0. Ладно бы, на желтой висел…
– Что пожелаете сыну в день рождения [28 июля]?
– Творить – как он любит. Надо доказывать. Играть и получать удовольствие от игры. Делать то, что он умеет.
– Он весной говорил, что ловит кайф от игры в сборной. Может, о «Динамо» подумать тогда?
– Ну не знаю. Тут уже Карпину решать. Так а если лимит придет? Его тем более не отпустят.
– Об уходе Макс вообще не думает?
– Не думает. Но мое мнение – если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Время покажет.