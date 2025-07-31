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  • Червиченко – о ситуации с Жедсоном: «Спартак» умудряется пробить дно и провалиться ещe глубже»

Червиченко – о ситуации с Жедсоном: «Спартак» умудряется пробить дно и провалиться ещe глубже»

Сегодня, 12:36
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об ожидаемом переходе в команду полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

«Возможно, Жедсон принесет пользу, но футболисты от 15 миллионов и выше пока что ничего хорошего «Спартаку» не принесли. Для такой суммы у Жедсона спорный послужной список.

Ситуация в аэропорту? Иногда в «Спартаке» происходят вещи, которые кажутся дном, что дальше падать уже невозможно. Но клуб умудряется пробить это дно и провалиться ещe глубже.

Не понимаю, почему самую дорогую покупку в истории клуба не показать журналистам и не дать ему поговорить с ними. Плюс игрока поставили в идиотское положение. Судя по сумме, его покупают как мегазвезду, а таких надо чуть ли не у трапа встречать», – сказал Червиченко.

  • Технический директор «Бешикташа» Эдуард Граф сообщил, что сумма трансфера португальца составит 27 миллионов евро.
  • 26-летний Жедсон Фернандеш в прошлом сезоне провел за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 голов, отдал 3 передачи. Также он сыграл за стамбульцев в 1 игре в текущем сезоне.
  • После прилета в Москву, игрок вместе с сотрудником «Спартака» убегал в аэропорту от журналистов.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Бешикташ Спартак Фернандеш Жедсон Червиченко Андрей
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sochi-2013
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Червяк живет по принципу: "негативный PR - это всё равно PR"
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