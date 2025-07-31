Червиченко – о ситуации с Жедсоном: «Спартак» умудряется пробить дно и провалиться ещe глубже»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об ожидаемом переходе в команду полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».
«Возможно, Жедсон принесет пользу, но футболисты от 15 миллионов и выше пока что ничего хорошего «Спартаку» не принесли. Для такой суммы у Жедсона спорный послужной список.
Ситуация в аэропорту? Иногда в «Спартаке» происходят вещи, которые кажутся дном, что дальше падать уже невозможно. Но клуб умудряется пробить это дно и провалиться ещe глубже.
Не понимаю, почему самую дорогую покупку в истории клуба не показать журналистам и не дать ему поговорить с ними. Плюс игрока поставили в идиотское положение. Судя по сумме, его покупают как мегазвезду, а таких надо чуть ли не у трапа встречать», – сказал Червиченко.
- Технический директор «Бешикташа» Эдуард Граф сообщил, что сумма трансфера португальца составит 27 миллионов евро.
- 26-летний Жедсон Фернандеш в прошлом сезоне провел за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 голов, отдал 3 передачи. Также он сыграл за стамбульцев в 1 игре в текущем сезоне.
- После прилета в Москву, игрок вместе с сотрудником «Спартака» убегал в аэропорту от журналистов.