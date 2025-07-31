Израильский клуб заинтересовался вингером «Динамо»

«Маккаби» из Тель-Авива заинтересован в левом вингере «Динамо» Муми Нгамале. Израильский клуб готов предложить за камерунца 3,5 миллиона евро. «Маккаби», рассматривает вариант подписания с игроком контракта на 3 года.

31-летний Нгамале в этом сезоне провел за «Динамо» 3 матча, отметился 1 ассистом.