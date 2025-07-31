Израильский клуб заинтересовался вингером «Динамо»

«Маккаби» из Тель-Авива заинтересован в левом вингере «Динамо» Муми Нгамале. Израильский клуб готов предложить за камерунца 3,5 миллиона евро. «Маккаби», рассматривает вариант подписания с игроком контракта на 3 года.
31-летний Нгамале в этом сезоне провел за «Динамо» 3 матча, отметился 1 ассистом.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- Контракт камерунца с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года с возможностью продления еще на год.
- В прошлом сезоне «Маккаби Тель-Авив» стал чемпионом Израиля и сейчас играет в отборе Лиги чемпионов.
Источник: Africafoot