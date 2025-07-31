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Ротенберг сказал, когда Батракову стоит уезжать в Европу

Сегодня, 10:04
3

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг считает, что полузащитник команды Алексей Батраков должен выиграть золото чемпионата России перед отъездом в Европу.

«Я считаю, что переход Леши в большой футбол ни в коем случае не моя работа, а работа академии и системы клуба, он с 6-7 лет был у нас в системе. Говорить о том, что это заслуга департамента, неправильно. Леша – истинный пример того, каким должен быть воспитанник.

Я считаю, что Батраков – будущее российского футбола, сейчас провел три матча, забил три гола, мы гордимся его успехами, гордимся тем, что он не забывает свои корни, всегда говорит про ценности, академию, вспоминает своего первого тренера и тех людей, с которыми работал. Хочу повторить, что Алексей – продукт клуба, а не департамента.

То, что мы показали за 2,5 года в виде восьми воспитанников в клубах РПЛ – сверхрезультат, конечно, будем стремиться еще к большему. Сейчас Алексей является лицом клуба, лицом академии, только не забывайте, что такими ребятами были братья Миранчуки, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, просто время проходит, они становятся старше, люди забывают.

Но у системы академии и департамента молодежного футбола будущее обеспечено, я лично знаю всех футболистов, есть понимание, что ребята будут играть на самом высоком уровне.

Я считаю, что Леша должен стать чемпионом России в «Локомотиве», после этого готов делать следующий шаг, он имеет все качества для игры в ведущих чемпионатах Европы. Он большой молодец, меньше говорит, больше делает, но нужно спросить, какие у него планы. Нужно поднять кубок чемпионата России, отдать дань уважения клубу и академии. Леша – воспитанник, сделает все ради «Локомотива».

Моей целью было довести восемь игроков до РПЛ из академии. Следующая цель? Я надеюсь, что количество увеличится. Но планировать такие вещи невозможно, есть много факторов, которые повлияют на процесс. Но на сегодняшний день мы перевыполняем план, который есть у нас, это внутренняя история.

Сейчас мы выполняем задачи от руководства. Хотим, конечно, чтобы это число было максимальным, но важно не количество, а качество», – сказал Ротенберг.

  • Ротенберг работает в департаменте развития молодежи «Локомотива» с ноября 2022 года.
  • 20-летний Батраков является воспитанником «Локомотива», он выступает за основную команду с января 2024 года.
  • Всего хавбек провел за красно-зеленых 46 матчей, забил 19 голов, сделал 10 ассистов.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
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Комментарии (3)
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lek!
1753946753
Гуру Российского футбола , как он сказал так и надо делать .Просто Локомотиву ближайшие время не видать чемпионства . Так что играть ему до пенсии там .
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АК 68
1753947308
"Я считаю, что переход Лёши в большой футбол ни в коем случае не моя заслуга". Конечно не твоя, ведь ты всего 2 года как футбольный функционер и поставили тебя на эту должность благодаря папином баблу. И сидел ты в запасе 20 лет в приличных клубах тоже благодаря папе, иначе твой уровень это первенство города или области. Статистика конечно у Бори аховая за 19 лет карьеры сыграть всего в 79-ти матчах, в подавляющем большинстве которых это выход на замену на последних минутах - это в среднем 4 раза за сезон выпустят на несколько минут, остальное время - скамейка. Стыдобв - а не карьера футболиста.
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bset
1753949745
Интересно, а Мостовой, если будет комментировать заявления Ротенберга, будет считать его "футбольным человеком"?) Как-никак чемпион России в составе Локомотива)))
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