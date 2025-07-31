Экс-советник Федуна оценил сумму трансфера Жедсона в «Спартак»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал переход в московский клуб полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».
– Не считаете ли вы 27 миллионов евро переплатой за Жедсона Фернандеша?
– Да, я действительно считаю это переплатой. Это хороший игрок с качествами, но это не тот, кто поведет «Спартак» к чемпионству, и поэтому он не стоит таких денег.
- Технический директор «Бешикташа» Эдуард Граф сообщил, что сумма трансфера португальца составит 27 миллионов евро.
- 26-летний Жедсон Фернандеш в прошлом сезоне провел за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 голов, отдал 3 передачи. Также он сыграл за стамбульцев в 1 игре в текущем сезоне.
Источник: Odds.ru