Экс-советник Федуна оценил сумму трансфера Жедсона в «Спартак»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал переход в московский клуб полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

– Не считаете ли вы 27 миллионов евро переплатой за Жедсона Фернандеша?

– Да, я действительно считаю это переплатой. Это хороший игрок с качествами, но это не тот, кто поведет «Спартак» к чемпионству, и поэтому он не стоит таких денег.