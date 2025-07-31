Названа причина отказа «Спартака» от покупки игрока сборной Экваториальной Гвинеи

Максимальное предложение «Спартака» по покупке центрального защитника «Торино» Сауля Коко этим летом составляло примерно 16 миллионов евро. Итальянсский клуб хотел заработать на трансфере еще больше, поэтому красно-белые переключились на других кандидатов.

Коко способен также играть на правом фланге защиты и в центре полузащиты.