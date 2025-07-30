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  • Лапочкин ответил, заслужил ли Баринов удаление за пинок под зад Глебову

Лапочкин ответил, заслужил ли Баринов удаление за пинок под зад Глебову

Сегодня, 20:54
7

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин оценил спорный момент с участием Дмитрия Баринова и Кирилла Глебова.

  • ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 2:1.
  • В конце первого тайма Баринов пнул под зад Глебова, после чего рассмеялся.
  • Армеец удивленно всплеснул руками. Арбитр Рафаэль Шафеев никак не наказал Баринова.

– Мы понимаем, что это была шутка, но шутка не самая удачная. Грубости в этом эпизоде не было. Но надо быть аккуратным на поле и так не делать.

– Если бы судья был принципиальным, мог бы наказать Баринова карточкой?

Красную точно нет. Там не было удара с чрезмерной силы. Теоретически могла быть желтая карточка, но как ее увидеть, когда футболист сделал все грамотно и никто не заметил? Я бы назвал это курьезом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий Глебов Кирилл Лапочкин Сергей
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Комментарии (7)
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balam
1753899433
жалко усы сбрил,а то по классике-вид лихой и слегка придурковатый. две проблемы в локо,тренер и кэп
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АЛЕКС 58
1753899805
И это дебильное ...хочет играть в европейских топ клубах. Быдло
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...уефан
1753900180
...Лапушкин, значит, если во время эфира тебе отвесит лёгкого пенделя, скажем, Черчесов, то это можно будет назвать курьёзом?...
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GREY DM
1753901427
надо было, чтобы Глебов в ответ пендаля отвесил, а не размахивал руками, получилось- бы по людски.
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biber.ru
1753901881
Главное, что НИКТО не заметил!
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Burtaze
1753902796
Это никакая не шутка , это жест унижения. Баринову следует извиниться за это безобразие, а дисциплинарной комиссии рассмотреть сий вопиющий инцидент,, вообще забурели от безнаказанности.. это минимум трёх матчевая дисквалификация..Соболева за циничный жест наказали на четыре матча в своё время,, а тут не жест, а не менее циничное прилюдное контактное действие
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