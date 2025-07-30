Лапочкин ответил, заслужил ли Баринов удаление за пинок под зад Глебову

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин оценил спорный момент с участием Дмитрия Баринова и Кирилла Глебова.

ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 2:1.

В конце первого тайма Баринов пнул под зад Глебова, после чего рассмеялся.

Армеец удивленно всплеснул руками. Арбитр Рафаэль Шафеев никак не наказал Баринова.

– Мы понимаем, что это была шутка, но шутка не самая удачная. Грубости в этом эпизоде не было. Но надо быть аккуратным на поле и так не делать.

– Если бы судья был принципиальным, мог бы наказать Баринова карточкой?

– Красную точно нет. Там не было удара с чрезмерной силы. Теоретически могла быть желтая карточка, но как ее увидеть, когда футболист сделал все грамотно и никто не заметил? Я бы назвал это курьезом.