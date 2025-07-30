Мостовой дал прогноз на результативность Дзюбы в сезоне-2025/26

Александр Мостовой не верит, что голевые показатели форварда «Акрона» Артема Дзюбы останутся на уровне прошлого сезона.
– Дзюба забил первый мяч в новом сезоне. Ему по силам 15 голов за этот сезон?
– Думаю, нет. Мячей 8 он должен забить. Это хороший результат. Больше 7 голов за «Акрон» – это неплохо.
Артему уже 36 лет, так что это будет хорошая результативность.
- В субботу Дзюба забил «Сочи» (4:0).
- В прошлом сезоне он отличился 10 голами и 7 ассистами в 24 матчах во всех турнирах.
Источник: Metaratings