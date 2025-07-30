Дивеев объяснил, почему против Дзюбы играть сложнее всего: «Большинство нападающих в РПЛ так не делает»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, почему тяжело противостоять форварду «Акрона» Артему Дзюбе.

– Против кого из нападающих тебе было сложнее всего играть?

– Против Дзюбы. Это и до сих пор так. Артем очень сильно играет в корпус.

Начинаешь идти на мяч, а Дзюба как умный нападающий в этот момент бьет тебя в корпус. И если мяч уже падает – все, точно в него не сыграешь.

Большинство нападающих в РПЛ так не делает, а Дзюба – делает. Вот поэтому с ним тяжело.