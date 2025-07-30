Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой прокомментировал побег новичка «Спартака» от журналистов

Мостовой прокомментировал побег новичка «Спартака» от журналистов

Сегодня, 15:46
2

Александр Мостовой оценил встречу потенциального новичка «Спартака» Жедсона Фернандеша.

  • Полузащитник «Бешикташа» прилетел в Москву прошедшей ночью.
  • Он убегал от журналистов вместе с представителем клуба.

«Жедсона же никто не знает! Вот эта ситуация меня удивила. Если бы Жедсон просто шeл, никто бы не понял, кто это. Я даже не знаю, как он выглядит. Первый раз о нeм услышали совсем недавно.

Ну и неправильно хватать игрока и не дать ему поговорить. Может, журналисты просто хотели увидеть, как он выглядит. Смешно!

Понимаю, когда приезжает какая-то звезда, а у нас 90% не знают, как он выглядит», – сказал Мостовой.

  • 26-летний Фернандеш в «Бешикташе» с 2022 года.
  • Его статистика: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.
  • За хавбека также боролись «Зенит» и «Динамо».
  • «Спартак» заплатит за него 20+5 миллионов евро. По другой версии – 27 млн евро.

Еще по теме:
Мостовой дал прогноз на матч «Ростов» – «Спартак» 9
Мостовой оценил работу Семака в «Зените» 5
Мостовой оценил решение «Спартака» продать Мангаша 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бешикташ Спартак Фернандеш Жедсон Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
позор
1753879886
чё он такое привёз в чемоданах, что удирал от таможенников и полиции по зелёному коридору? гы-гы!
Ответить
Главные новости
Глушенкову посоветовали «перестать строить из себя девочку»
16:24
«Осер» ответил на предложение «Динамо» по Синайоко
16:16
Дивеев назвал самого мерзкого форварда – это бывший спартаковец
15:56
4
ВидеоМостовой прокомментировал побег новичка «Спартака» от журналистов
15:46
2
Генич одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Ростовом»
15:30
3
Полиглоты и профессора: ТОП самых образованных футболистов мира
15:26
2
«Спартак» заплатит за Жедсона больше 25 миллионов: «Сделка закрыта»
15:00
13
«Спартак» может возобновить переговоры с игроком сборной России
14:38
2
Быстров объяснил, почему «Спартак» не будет бороться за чемпионство
14:14
5
Рахимов едва не оказался в диверсионной группе в Афганистане: «Из нашей учебки погибло очень много людей»
13:59
2
Все новости
Все новости
«Спартак» может возобновить переговоры с игроком сборной России
14:38
2
Быстров объяснил, почему «Спартак» не будет бороться за чемпионство
14:14
5
Рахимов едва не оказался в диверсионной группе в Афганистане: «Из нашей учебки погибло очень много людей»
13:59
2
Губерниев пристыдил «Спартак»: «Ситуация выглядит позорненькой»
13:49
6
Названа сумма трансфера Роши
13:34
2
Стало известно, почему Жедсон решил перейти в «Спартак» из «Бешикташа»
12:58
15
Лионель близок к переходу в ЦСКА
12:42
3
Роша покинул ЦСКА
12:32
11
Агент ди Лусиано отреагировал на информацию об интересе ЦСКА
12:27
1
Фото«Спартак» продлил контракт с бразильским легионером
12:09
15
ВидеоФутболисту клуба РПЛ грозит лишение свободы за драку
12:05
3
Ливай: «Понял, насколько тяжела футболка «Спартака»
11:46
3
Бубнов предсказал, когда Станковича могут уволить из «Спартака»
11:30
20
Семин объяснил неудачный старт «Краснодара»
11:20
4
Зарема назвала шесть причин, почему 20-миллионный трансфер «Спартака» провалится
10:41
24
Быстров прокомментировал конфликт Семака с Глушенковым: «Бомба могла быть в раздевалке»
10:22
9
Кисляк оценил назначение Челестини на пост главного тренера ЦСКА
10:19
1
Тарханов высказался о конфликте Глушенкова с Семаком
09:42
1
Лучший ассистент Лиги 1 прокомментировал свой дебют за «Краснодар»
09:31
ВидеоЗарема отреагировала на прилет Жедсона Фернандеша в Москву
09:24
16
Фото20-миллионный новичок «Спартака» прилетел в Москву
09:07
5
Зайнутдинов – о возможном новичке «Спартака»: «Игрок колоссального уровня»
01:13
6
«Волосы дыбом встают!» Экс-игрок «Зенита» рассказал, что его шокировало в России
00:17
20
Морено рассказал, как жена отреагировала на его отказ от половины зарплаты в «Сочи»
Вчера, 23:58
6
ВидеоФорвард «Сочи» объяснил, почему сделал селфи после гола «Динамо»
Вчера, 22:57
«Welcome»: Карпин отреагировал на возможный переход Миранчука в «Динамо»
Вчера, 22:00
5
Зайнутдинов объяснил, почему не захотел переходить в «Спартак»
Вчера, 21:43
9
Стало известно местонахождение Карраскаля, близкого к уходу из «Динамо»
Вчера, 21:04
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 