Мостовой прокомментировал побег новичка «Спартака» от журналистов

Александр Мостовой оценил встречу потенциального новичка «Спартака» Жедсона Фернандеша.

Полузащитник «Бешикташа» прилетел в Москву прошедшей ночью.

Он убегал от журналистов вместе с представителем клуба.

«Жедсона же никто не знает! Вот эта ситуация меня удивила. Если бы Жедсон просто шeл, никто бы не понял, кто это. Я даже не знаю, как он выглядит. Первый раз о нeм услышали совсем недавно.

Ну и неправильно хватать игрока и не дать ему поговорить. Может, журналисты просто хотели увидеть, как он выглядит. Смешно!

Понимаю, когда приезжает какая-то звезда, а у нас 90% не знают, как он выглядит», – сказал Мостовой.