«ПСЖ» не удается договориться о переходе украинского защитника

Будущее центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного остается неопределенным.

22-летний украинец хочет перейти в «ПСЖ», но сторонам не удается договориться об условиях сделки.

Парижане предложили 60 миллионов евро + бонусы. «Борнмут» требует больше. Разногласия оцениваются в сумму менее 5 миллионов евро.

Также игрока пытается купить «Тоттенхэм», предлагающий 70 миллионов евро, но этот вариант не интересен самому Забарному.