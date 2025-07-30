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  • «ПСЖ» не удается договориться о переходе украинского защитника

«ПСЖ» не удается договориться о переходе украинского защитника

Сегодня, 15:15
1

Будущее центрального защитника «Борнмута» Ильи Забарного остается неопределенным.

22-летний украинец хочет перейти в «ПСЖ», но сторонам не удается договориться об условиях сделки.

Парижане предложили 60 миллионов евро + бонусы. «Борнмут» требует больше. Разногласия оцениваются в сумму менее 5 миллионов евро.

Также игрока пытается купить «Тоттенхэм», предлагающий 70 миллионов евро, но этот вариант не интересен самому Забарному.

  • Этот трансфер может спровоцировать уход из «ПСЖ» российского вратаря Матвея Сафонова.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Борнмут ПСЖ Забарный Илья
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Mirak92
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