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  • Быстров объяснил, почему «Спартак» не будет бороться за чемпионство

Быстров объяснил, почему «Спартак» не будет бороться за чемпионство

Сегодня, 14:14
5

Экс-спартаковец Владимир Быстров не верит в чемпионские перспективы московской команды из-за подписания Антона Заболотного.

  • Форварда удалили в 1-м тайме субботнего матча с «Балтикой» (0:3).
  • Он ударил шипами в ногу Мингияну Бевееву.
  • Сообщалось, что за «серьезное нарушение правил игры» ему грозит дисквалификация на 3 игры.

«Всем тем, кто с первого тура начал хлопать после трансфера Заболотного, которые говорили – посмотри, как он борется… Я сразу сказал: если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, то трансфер Заболотного невозможен.

«Спартак» не имеет права делать такой трансфер. С Заболотным они не будут бороться за чемпионство.

Это проблема Станковича. Он Заболотного выбрал, он его поставил и не досчитался 3 очков.

Заболотный – хороший нападающий. Если «Спартак» не борется за чемпионство – берите его. Но «Спартак» говорит: «Мы боремся за чемпионство». И делает такой смешной трансфер 35-летнего футболиста.

Чего у нас, двухметровых нет? На этой позиции должен быть двухметровый иностранец», – сказал Быстров.

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Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Заболотный Антон
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Комментарии (5)
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GREY DM
1753875348
Вот встретит Зе вовочку в подворотне какой- нибудь, и всё, не будет больше вовочки. Такие вещи не стоит за глаза говорить.Тем более в сми, на всю страну.
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Интерес
1753875613
Бухтел, а потом выдал шедевр : "Чего у нас, двухметровых нет? На этой позиции должен быть двухметровый иностранец». Вот и весь хрен до копейки...Занавес.
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subbotaspartak
1753876596
Слава богу всё стало ясно.
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...уефан
1753876639
...согласен с Володей, что эта "Большая Берта" совсем не спартаковский цн. Даже, не беря в расчёт возраст, исходя только из скоростных возможностей и технической оснащённости - это игрок Урала, Факела или ещё ниже по таблице ФНЛ. Думаю, после дисквы за "красную" уйдёт в глубочайшую ротацию, если конечно Станкович не совсем слепой. Ну, не верю я, что Заболотный креатура серба, хоть тресни...
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Mladiс
1753878896
Спартак будет бороться за копа Дель соль
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