Быстров объяснил, почему «Спартак» не будет бороться за чемпионство

Экс-спартаковец Владимир Быстров не верит в чемпионские перспективы московской команды из-за подписания Антона Заболотного.
- Форварда удалили в 1-м тайме субботнего матча с «Балтикой» (0:3).
- Он ударил шипами в ногу Мингияну Бевееву.
- Сообщалось, что за «серьезное нарушение правил игры» ему грозит дисквалификация на 3 игры.
«Всем тем, кто с первого тура начал хлопать после трансфера Заболотного, которые говорили – посмотри, как он борется… Я сразу сказал: если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, то трансфер Заболотного невозможен.
«Спартак» не имеет права делать такой трансфер. С Заболотным они не будут бороться за чемпионство.
Это проблема Станковича. Он Заболотного выбрал, он его поставил и не досчитался 3 очков.
Заболотный – хороший нападающий. Если «Спартак» не борется за чемпионство – берите его. Но «Спартак» говорит: «Мы боремся за чемпионство». И делает такой смешной трансфер 35-летнего футболиста.
Чего у нас, двухметровых нет? На этой позиции должен быть двухметровый иностранец», – сказал Быстров.