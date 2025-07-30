Быстров объяснил, почему «Спартак» не будет бороться за чемпионство

Экс-спартаковец Владимир Быстров не верит в чемпионские перспективы московской команды из-за подписания Антона Заболотного.

Форварда удалили в 1-м тайме субботнего матча с «Балтикой» (0:3).

Он ударил шипами в ногу Мингияну Бевееву.

Сообщалось, что за «серьезное нарушение правил игры» ему грозит дисквалификация на 3 игры.

«Всем тем, кто с первого тура начал хлопать после трансфера Заболотного, которые говорили – посмотри, как он борется… Я сразу сказал: если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, то трансфер Заболотного невозможен.

«Спартак» не имеет права делать такой трансфер. С Заболотным они не будут бороться за чемпионство.

Это проблема Станковича. Он Заболотного выбрал, он его поставил и не досчитался 3 очков.

Заболотный – хороший нападающий. Если «Спартак» не борется за чемпионство – берите его. Но «Спартак» говорит: «Мы боремся за чемпионство». И делает такой смешной трансфер 35-летнего футболиста.

Чего у нас, двухметровых нет? На этой позиции должен быть двухметровый иностранец», – сказал Быстров.