Губерниев пристыдил «Спартак»: «Ситуация выглядит позорненькой»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал встречу потенциального новичка «Спартака» Жедсона Фернандеша.

Полузащитник «Бешикташа» прилетел в Москву прошедшей ночью.

Он убегал от журналистов вместе с представителем клуба.

«Это позор. Это что, встреча агента под прикрытием, человека, который законы нарушает? Человек в засекреченную команду перешел? Или может это встреча с резидентом чьей-то разведки?

И это все вместо того, чтобы нормально встретить и провести презентацию. «Спартак» я очень люблю и желаю ему всяческих удач, но это все идет от комплексов.

«Спартак», берите пример с меня, улыбайтесь миру, дарите людям радость даже в моменты, когда что-то не получается.

Вы же «Спартак»! Ситуация выглядит позорненькой», – сказал Губерниев.