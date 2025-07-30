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  • Губерниев пристыдил «Спартак»: «Ситуация выглядит позорненькой»

Губерниев пристыдил «Спартак»: «Ситуация выглядит позорненькой»

Сегодня, 13:49
6

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал встречу потенциального новичка «Спартака» Жедсона Фернандеша.

  • Полузащитник «Бешикташа» прилетел в Москву прошедшей ночью.
  • Он убегал от журналистов вместе с представителем клуба.

«Это позор. Это что, встреча агента под прикрытием, человека, который законы нарушает? Человек в засекреченную команду перешел? Или может это встреча с резидентом чьей-то разведки?

И это все вместо того, чтобы нормально встретить и провести презентацию. «Спартак» я очень люблю и желаю ему всяческих удач, но это все идет от комплексов.

«Спартак», берите пример с меня, улыбайтесь миру, дарите людям радость даже в моменты, когда что-то не получается.

Вы же «Спартак»! Ситуация выглядит позорненькой», – сказал Губерниев.

  • 26-летний Фернандеш в «Бешикташе» с 2022 года.
  • Его статистика: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.
  • За хавбека также боролись «Зенит» и «Динамо».
  • «Спартак» заплатит за него 20+5 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бешикташ Спартак Фернандеш Жедсон Губерниев Дмитрий
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Комментарии (6)
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1753873476
Твоя улыбка-"поцелуй Иуды"! Спляши лучше в прямом эфире Матч ТВ "танец безумного орангутана".
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алдан2014
1753874466
Позор это сам губерниев. Рот с мирофоном
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lek!
1753874816
Как у нас любят вонять без повода. Если сделали так , значит так надо было в чем причина ? Может сам игрок этого захотел .
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Литейный 4 (returned)
1753876497
Может Жедсон бухой был или того хуже под препаратами. Вот его скрытно проводили, чтобы никто не видел. Как всегда стыдно за спартак. Гыгыгы
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Спартaк
1753876678
иди биатлон комментируй че ты лезешь в футбол
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Everest13
1753878320
А он на поле так же убегать будет)))возможно кстати без агента
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