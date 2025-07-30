Стало известно, почему Жедсон решил перейти в «Спартак» из «Бешикташа»

Полузащитник Жедсон Фернандеш, который в ближайшее время должен перейти из «Бешикташа» в «Спартак», был недоволен размером зарплаты в турецком клубе. Она составляла 1,3 миллиона евро в год.

Португальца, который выступал за клуб из Турции три года, не устраивало то, что другие игроки «Бешикташа» Рафа Силва и Оркун Кeкчю зарабатывают почти вдвое больше него. В результате Жедсон поручил своему представителю поговорить с руководством стамбульцев.

«Я становлюсь старше, у меня ещe два года по контракту, и я не останусь на этой зарплате», – сказал Фернандеш агенту. Когда тот передал требования игрока президенту «Бешикташа» Сердару Адали, тот категорически их отверг: «Нам не нужен тот, кто не хочет играть за нас».

После этого португалец собрал вещи и покинул клубную базу, а затем согласился на предложение «Спартака». Красно-белые, которые давно интересовались игроком, предложили ему зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год. «Бешикташ» же заплатил 10 миллионов евро «Бенфике», за выкуп половины прав на игрока, которые принадлежали лиссабонцам.