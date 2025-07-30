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  • Стало известно, почему Жедсон решил перейти в «Спартак» из «Бешикташа»

Стало известно, почему Жедсон решил перейти в «Спартак» из «Бешикташа»

Сегодня, 12:58
15

Полузащитник Жедсон Фернандеш, который в ближайшее время должен перейти из «Бешикташа» в «Спартак», был недоволен размером зарплаты в турецком клубе. Она составляла 1,3 миллиона евро в год.

Португальца, который выступал за клуб из Турции три года, не устраивало то, что другие игроки «Бешикташа» Рафа Силва и Оркун Кeкчю зарабатывают почти вдвое больше него. В результате Жедсон поручил своему представителю поговорить с руководством стамбульцев.

«Я становлюсь старше, у меня ещe два года по контракту, и я не останусь на этой зарплате», – сказал Фернандеш агенту. Когда тот передал требования игрока президенту «Бешикташа» Сердару Адали, тот категорически их отверг: «Нам не нужен тот, кто не хочет играть за нас».

После этого португалец собрал вещи и покинул клубную базу, а затем согласился на предложение «Спартака». Красно-белые, которые давно интересовались игроком, предложили ему зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год. «Бешикташ» же заплатил 10 миллионов евро «Бенфике», за выкуп половины прав на игрока, которые принадлежали лиссабонцам.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, контракт Жедсона Фернандеша с красно-белыми будет рассчитан на 4 года, его зарплата составит 2,5 миллиона евро плюс до 2 миллионов бонусами.
  • За трансфер игрока «Спартак» заплатит 20 миллионов евро, еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.
  • За «Бешикташ» 26-летний Жедсон Фернандеш провел в общей сложности 131 матч, забил 18 голов, сделал 16 ассистов.

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Источник: Hurriyet
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бешикташ Спартак Фернандеш Жедсон
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Комментарии (15)
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Литейный 4 (returned)
1753869966
За баблом это он по адресу попал. В остальном вляпался. Гыгыгы
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anatolich72
1753870534
Посмотрим, время покажет. Бомбардир исправь уже таблицу зенит в лучшем случае 5-й.хотя на других платформах 6-й.
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andr45
1753872081
Да, Жедсон это не Энрике или Жерсон, которые из-за любви к «ZENITE» наплевали на свои тучные заработки, комфортные поля, прекрасный климат и прилетели в город на болотах, чтобы гордо носить футболки самого популярного в мировой истории клуба)
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алдан2014
1753874137
Думал,что скажет ,типа Спартак великий клуб,и т.д... Хоть по честному сказал: бабло.
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ivany4
1753874515
Его зарплата была известна еще во время переговоров. Жду когда опубликуют главную новость трансфера, и какая вонь после этого пойдет на болотах.)) По информации некоторых сми, Жедсон подал заявление на получение Российского гражданства, в посольство России в Турции, как только стало понятно, что он перейдет в Спартак.(!?!?)
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zigbert
1753880842
Ждём официального сообщения от Спартака.Хочется быстрей увидеть его в деле.
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