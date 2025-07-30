«Спартак» продлил контракт с бразильским легионером

«Спартак» подписал новый контракт с левым вингером Маркиньосом. Соглашение рассчитано до 2029 года.
«Маркиньос быстро завоевал любовь болельщиков своей заряженностью и креативностью на поле. С нового сезона бразилец выступает за красно-белых под знаковым десятым номером.
Желаем Марки и дальше показывать классную результативную игру в составе «Спартака» и добиться с нашим клубом по-настоящему больших побед!» – говорится в сообщении клуба.
- «Спартак» приобрел Маркиньоса у «Ференцвароша» в августе прошлого года за 5 миллионов евро.
- 25-летний бразилец провел за красно-белых 38 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач.
Источник: официальный сайт «Спартака»