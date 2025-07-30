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«Спартак» продлил контракт с бразильским легионером

Сегодня, 12:09
4

«Спартак» подписал новый контракт с левым вингером Маркиньосом. Соглашение рассчитано до 2029 года.

«Маркиньос быстро завоевал любовь болельщиков своей заряженностью и креативностью на поле. С нового сезона бразилец выступает за красно-белых под знаковым десятым номером.

Желаем Марки и дальше показывать классную результативную игру в составе «Спартака» и добиться с нашим клубом по-настоящему больших побед!» – говорится в сообщении клуба.

  • «Спартак» приобрел Маркиньоса у «Ференцвароша» в августе прошлого года за 5 миллионов евро.
  • 25-летний бразилец провел за красно-белых 38 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Маркиньос
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Комментарии (5)
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VVM1964
1753867097
Очень хорошая новость - один из лучших в Спартаке, а на сегодня наверное САМЫЙ лучший !!!
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алдан2014
1753867575
Прекрасная новость. Марки сейчас просто лучший.
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DVOK68
1753868196
Самый полезный игрок на нынешнее время.Очень хорошо что продлили,теперь главное это чтобы без травм и чтобы жена и/или подруга по Бразилии не заскучала..))
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Цугундeр
1753868464
Все срочные "переподписывания" кончались для Спартака плачевно.. Или играть переставали, или на бровке истерили в три раза больше.. Ну, или вообще в тюрьму заезжали..)
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