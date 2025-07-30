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  • Бубнов предсказал, когда Станковича могут уволить из «Спартака»

Бубнов предсказал, когда Станковича могут уволить из «Спартака»

30 июля 2025, 11:30
24

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов оценил перспективы Деяна Станковича на посту главного тренера московской команды.

«Тенденция к увольнению Станковича очень серьезная. И если так будет продолжаться, он даже до зимы не доработает. Потому что где-то уже в октябре месяце станет ясно, что его нет смысла держать, никакие чемпионские задачи решать не будут», – сказал Бубнов.

  • «Спартак» в предыдущем матче проиграл со счетом 0:3 «Балтике».
  • Сегодня клуб сыграет в Кубке против «Ростова».

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Бубнов Александр
Комментарии (24)
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алдан2014
1753867717
Станок явно поплыл,и не знает,что делать. Лебедь,рак,и щука ...это то,что щас представляла команда в матче с Балтикой.
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lek!
1753868847
Вообще не понятно , какой тренер нужен Спартаку , и что должно произойти что бы у них появилась игра. Если Унаи Эмери тут провалился , думаю и Пеп обосрется .
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АЛЕКС 58
1753869209
Бубновые прогнозы похожи на прогнозы Буланова
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АЛЕКС 58
1753869364
Спартаку чабан нужен. Всех провинившихся в туалете в пятак,только такой метод поможет с зажравшимися миллионерами
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raritet
1753871436
Да ещё, собственно , чемпионат толком не начался, а уже Бубновы как коршуны накинулись на тренера. Да нормальный он тренер, дайте поработать. Или хотя бы , дайте возможность просто заработать.
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andr45
1753873776
Уверен, что если бы вдруг Гвардиола, Клопп, Анчелоти и т.д. согласились возглавить «Спартак», то тут же Рабинер, Генич, Губерниев, Говненич, Радимов, Бубнов и прочие газпромовские шавки, растолкуют, что все они старые маразматики, выжившие из ума, шарлатаны, решившие обдурить рассейскую обчественность и прочие прелести, столь характерные для рассейских СМИ)))
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TOMSON
1753875560
Чего там до октября тянуть? Уверен ему уже замену ищут на всякий… Думаю у него время до сентября. Будут игры с Акроном, Локомотивом, Зенитом и Рубином. Более чем достаточно, чтоб понять нужен ли данный тренер или нет.
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Garrincha58
1753877834
Бубнов лучше бы предсказал когда уволят Семака
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Sergey--google
1753943312
Записали, бубен опять поставил свой многострадальный рот на гиблое дело. Лучше бы на увал короеда в зпрф поставит
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Странник 09
1753967924
Бубнов пусть вспомнит 1984 год. Спартак-СКА Р 1:6, ростовчане вышли в высшую лигу и обыграли Спартак с Бубновым, Дасаевым, Гавриловым, Черенковым, Родионовым в составе. Главный тренер Бесков, и что-то никто не требовал уволить Бескова
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