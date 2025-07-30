Бубнов предсказал, когда Станковича могут уволить из «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов оценил перспективы Деяна Станковича на посту главного тренера московской команды.

«Тенденция к увольнению Станковича очень серьезная. И если так будет продолжаться, он даже до зимы не доработает. Потому что где-то уже в октябре месяце станет ясно, что его нет смысла держать, никакие чемпионские задачи решать не будут», – сказал Бубнов.