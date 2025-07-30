Семин объяснил неудачный старт «Краснодара»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение «Краснодара» от «Крыльев Советов».

Команда Мурада Мусаева уступила в Кубке со счетом 1:2. До этого краснодарцы проиграли с тем же счетом «Локомотиву» в РПЛ.

«Краснодар» должен быстрее пережить чемпионский период и начать всe сначала. На сегодняшний момент у них же поражение не только от «Крыльев», но и до этого проиграли в том же Суперкубке, в РПЛ.

Уже тот сезон прошeл, всe забыто. Видимо, они ещe помнят», – сказал Сeмин.