Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кисляк оценил назначение Челестини на пост главного тренера ЦСКА

Кисляк оценил назначение Челестини на пост главного тренера ЦСКА

Сегодня, 10:19

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о назначении на пост главного тренера команды Фабио Челестини. Швейцарский специалист возглавил армейцев этим летом.

– Когда появились новости о назначении, ты интересовался фактами его биографии?

– Да, смотрел новости и в них же находил информацию о его карьере футболиста, очень важно, что он играл против самых лучших игроков – например, Хави и Иньесты. Он, как и я, центральный полузащитник. Думаю, Фабио сможет многому научить меня.

– С новостями о его приходе появились и сообщения о введенной Фабио дисциплине. Расскажи, что нового он привнес?

– Во-первых, он привел свой штаб, в котором есть и нутрициолог. Они внесли свои правки и в питание, и в тренировочный процесс. Если говорить о втором моменте, то это другие упражнения, ведь у каждого тренера в этом вопросе свой подход. Требования несколько иные, поэтому нужно уметь подстраиваться и быстро адаптироваться.

– Есть что-то, с чем не сталкивался раньше?

– Бытовым вещам уделяется больше внимания и времени. Например, во время сборов мы вместе ходили на обед. Но это тоже не из того, что сильно удивило, с такого рода бытовой дисциплиной я сталкивался и в молодежной сборной.

Еще по теме:
Лионель близок к переходу в ЦСКА
Роша покинул ЦСКА 2
Агент ди Лусиано отреагировал на информацию об интересе ЦСКА
Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей Челестини Фабио
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Лионель близок к переходу в ЦСКА
12:42
Роша покинул ЦСКА
12:32
2
Фото«Спартак» продлил контракт с бразильским легионером
12:09
4
ВидеоФутболисту клуба РПЛ грозит лишение свободы за драку
12:05
Бубнов предсказал, когда Станковича могут уволить из «Спартака»
11:30
6
Фото⚡ «Бавария» купила Диаса у «Ливерпуля» за 70 миллионов
11:07
1
Мостовой дал прогноз на матч «Ростов» – «Спартак»
11:00
5
Зарема назвала шесть причин, почему 20-миллионный трансфер «Спартака» провалится
10:41
18
Быстров прокомментировал конфликт Семака с Глушенковым: «Бомба могла быть в раздевалке»
10:22
4
Новичок «Краснодара» в шоке от базы «Краснодара»: «Такого нет ни у одного клуба»
09:53
3
Все новости
Все новости
Агент ди Лусиано отреагировал на информацию об интересе ЦСКА
12:27
Ливай: «Понял, насколько тяжела футболка «Спартака»
11:46
1
Семин объяснил неудачный старт «Краснодара»
11:20
Зарема назвала шесть причин, почему 20-миллионный трансфер «Спартака» провалится
10:41
14
Быстров прокомментировал конфликт Семака с Глушенковым: «Бомба могла быть в раздевалке»
10:22
4
Кисляк оценил назначение Челестини на пост главного тренера ЦСКА
10:19
Тарханов высказался о конфликте Глушенкова с Семаком
09:42
1
Лучший ассистент Лиги 1 прокомментировал свой дебют за «Краснодар»
09:31
ВидеоЗарема отреагировала на прилет Жедсона Фернандеша в Москву
09:24
11
Фото20-миллионный новичок «Спартака» прилетел в Москву
09:07
5
Зайнутдинов – о возможном новичке «Спартака»: «Игрок колоссального уровня»
01:13
6
«Волосы дыбом встают!» Экс-игрок «Зенита» рассказал, что его шокировало в России
00:17
18
Морено рассказал, как жена отреагировала на его отказ от половины зарплаты в «Сочи»
Вчера, 23:58
6
ВидеоФорвард «Сочи» объяснил, почему сделал селфи после гола «Динамо»
Вчера, 22:57
«Welcome»: Карпин отреагировал на возможный переход Миранчука в «Динамо»
Вчера, 22:00
5
Зайнутдинов объяснил, почему не захотел переходить в «Спартак»
Вчера, 21:43
8
Стало известно местонахождение Карраскаля, близкого к уходу из «Динамо»
Вчера, 21:04
3
В «Динамо» отреагировали на дубль Сергеева в ворота «Сочи»
Вчера, 21:01
4
Ветеран ЦСКА – об уходе Роши: «Пускай уходит, надоели эти иностранцы»
Вчера, 20:51
5
Реакция «Зенита» на слова отца Глушенкова про клуб
Вчера, 19:57
21
Кассьерра может перейти из «Зенита» в «Севилью»
Вчера, 19:42
3
Смородская – о Кахигао в «Спартаке»: «Очень плохая работа»
Вчера, 19:36
3
Медведев прокомментировал возможный трансфер Антона Миранчука в «Зенит»
Вчера, 19:20
4
Стал известен ответ ЦСКА на предложение «Фенербахче» по Кисляку
Вчера, 18:55
5
Черчесов отреагировал на ситуацию с Глушенковым в «Зените»
Вчера, 18:40
13
Назван российский клуб, в который хотел бы перейти Антон Миранчук
Вчера, 18:25
4
Титов определил проблему «Спартака»
Вчера, 18:18
8
Нобоа назвал самый популярный клуб России
Вчера, 17:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 