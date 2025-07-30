Кисляк оценил назначение Челестини на пост главного тренера ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о назначении на пост главного тренера команды Фабио Челестини. Швейцарский специалист возглавил армейцев этим летом.

– Когда появились новости о назначении, ты интересовался фактами его биографии?

– Да, смотрел новости и в них же находил информацию о его карьере футболиста, очень важно, что он играл против самых лучших игроков – например, Хави и Иньесты. Он, как и я, центральный полузащитник. Думаю, Фабио сможет многому научить меня.

– С новостями о его приходе появились и сообщения о введенной Фабио дисциплине. Расскажи, что нового он привнес?

– Во-первых, он привел свой штаб, в котором есть и нутрициолог. Они внесли свои правки и в питание, и в тренировочный процесс. Если говорить о втором моменте, то это другие упражнения, ведь у каждого тренера в этом вопросе свой подход. Требования несколько иные, поэтому нужно уметь подстраиваться и быстро адаптироваться.

– Есть что-то, с чем не сталкивался раньше?

– Бытовым вещам уделяется больше внимания и времени. Например, во время сборов мы вместе ходили на обед. Но это тоже не из того, что сильно удивило, с такого рода бытовой дисциплиной я сталкивался и в молодежной сборной.