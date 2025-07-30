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  • Зарема отреагировала на прилет Жедсона Фернандеша в Москву

Зарема отреагировала на прилет Жедсона Фернандеша в Москву

Сегодня, 09:24
11

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на прилет Жедсона Фернандеша.

Ранее стало известно, что португалец прибыл в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

«Такая встреча игрока в аэропорту – это позор! Даже Томас Цорн ездил лично встречать игроков и сразу атрибутику дарил. Я помню, как Осимхен прилетел в Стамбул. Он с улыбкой со всеми сотрудниками аэропорта фотографировался. А тут как будто Бритни Спирс выводят из зала суда», – сказала Салихова.

  • «Спартак» заплатит за Жедсона 20+5 миллионов евро. Это будет рекордный трансфер клуба.
  • Зарплата игрока в России составит 2,5 миллиона евро в год.
  • В прошлом сезоне чемпионата Турции Фернандеш забил 7 голов в 34 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бешикташ Спартак Фернандеш Жедсон Салихова Зарема
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Комментарии (11)
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FFR
1753857387
Зарема права как всегда...
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Цугундeр
1753857463
А чиво такой шухер? Наверное привёз что-нибудь, этакое.,антонистое.) Ща игра пойдёт.
Ответить
порт
1753858648
А зачем всë это, всë равно через полгода разорвут контракт.
Ответить
biber.ru
1753858829
В натуре
Ответить
Интерес
1753860549
Бегом по зелёному коридору в ад.Назад дороги нет.Рубль вход,два выход.Что ещё придумать? А-дуракам закон не писан...Но это до нас сказано.
Ответить
Desma
1753860793
Осталось только наручники одеть, а поза до боли знакома. Как смертника из камеры в камеру перемещают.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1753860896
Позор. Ведут как на эшафот. Гыгыгы
Ответить
alefreddy
1753861669
интересный приезд
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...уефан
1753863382
...дёшево и сердито. "Заходи, не бойся! Уходи, не плачь"...
Ответить
АЛЕКС 58
1753864080
Больше похоже на то,как Промеса на этап гонят!
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