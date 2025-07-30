Зарема отреагировала на прилет Жедсона Фернандеша в Москву

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на прилет Жедсона Фернандеша.

Ранее стало известно, что португалец прибыл в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

«Такая встреча игрока в аэропорту – это позор! Даже Томас Цорн ездил лично встречать игроков и сразу атрибутику дарил. Я помню, как Осимхен прилетел в Стамбул. Он с улыбкой со всеми сотрудниками аэропорта фотографировался. А тут как будто Бритни Спирс выводят из зала суда», – сказала Салихова.