Зарема отреагировала на прилет Жедсона Фернандеша в Москву

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на прилет Жедсона Фернандеша.
Ранее стало известно, что португалец прибыл в Москву для подписания контракта с красно-белыми.
«Такая встреча игрока в аэропорту – это позор! Даже Томас Цорн ездил лично встречать игроков и сразу атрибутику дарил. Я помню, как Осимхен прилетел в Стамбул. Он с улыбкой со всеми сотрудниками аэропорта фотографировался. А тут как будто Бритни Спирс выводят из зала суда», – сказала Салихова.
- «Спартак» заплатит за Жедсона 20+5 миллионов евро. Это будет рекордный трансфер клуба.
- Зарплата игрока в России составит 2,5 миллиона евро в год.
- В прошлом сезоне чемпионата Турции Фернандеш забил 7 голов в 34 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»