Зайнутдинов – о возможном новичке «Спартака»: «Игрок колоссального уровня»

Защитник «Динамо» Бахтиер Зайнутдинов оценил возможный трансфер Жедсона Фернандеша в «Спартак». Игрок сборной Казахстана играл вместе с португальцем за «Бешикташ».
«Если трансфер Жедсона Фернандеша – правда, то «Спартаку» очень сильно повезет. Это игрок колоссального уровня. Португалец, который очень дисциплинирован. Это редкость.
Я буду очень рад, покажу ему Москву, с меня будет ужин», – сказал Зайнутдинов.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Жедсона 20+5 миллионов евро. Это будет рекордный трансфер клуба.
- Сам игрок будет зарабатывать в России 2,5 миллиона евро в год.
- В прошлом сезоне чемпионата Турции Фернандеш забил 7 голов в 34 матчах.
Источник: «Чемпионат»