Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зайнутдинов – о возможном новичке «Спартака»: «Игрок колоссального уровня»

Зайнутдинов – о возможном новичке «Спартака»: «Игрок колоссального уровня»

Сегодня, 01:13
1

Защитник «Динамо» Бахтиер Зайнутдинов оценил возможный трансфер Жедсона Фернандеша в «Спартак». Игрок сборной Казахстана играл вместе с португальцем за «Бешикташ».

«Если трансфер Жедсона Фернандеша – правда, то «Спартаку» очень сильно повезет. Это игрок колоссального уровня. Португалец, который очень дисциплинирован. Это редкость.

Я буду очень рад, покажу ему Москву, с меня будет ужин», – сказал Зайнутдинов.

  • Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Жедсона 20+5 миллионов евро. Это будет рекордный трансфер клуба.
  • Сам игрок будет зарабатывать в России 2,5 миллиона евро в год.
  • В прошлом сезоне чемпионата Турции Фернандеш забил 7 голов в 34 матчах.

Еще по теме:
«Бешикташ» подтвердил, что может продать игрока в «Спартак» за 20 миллионов 1
Смородская: «Станкович угробит любого, это не тренер, а артист Большого театра» 20
В «Спартаке» сегодня ожидают прибытие 20-миллионного новичка 19
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бешикташ Динамо Спартак Фернандеш Жедсон Зайнутдинов Бахтиер
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Это i to
1753827400
Зайнутдитнов только приехал и уже чего то оценивает.))
Ответить
Главные новости
«Спартак» оформит рекордный трансфер, Миранчук вернется в РПЛ, «Краснодар» вновь проиграл и другие новости
01:24
Зайнутдинов – о возможном новичке «Спартака»: «Игрок колоссального уровня»
01:13
1
«Волосы дыбом встают!» Экс-игрок «Зенита» рассказал, что его шокировало в России
00:17
2
Морено рассказал, как жена отреагировала на его отказ от половины зарплаты в «Сочи»
Вчера, 23:58
5
Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Крыльев»
Вчера, 23:51
1
Видео«Динамо» поиздевалось над игроком «Сочи» после его празднования
Вчера, 23:42
1
FONBET Кубок России. «Краснодар» проиграл «Крыльям» (1:2) и уступил во втором матче подряд
Вчера, 22:46
10
Талалаев поделился подробностями стычки с Тедеевым
Вчера, 22:30
2
Сергеев раскрыл, что сказал ему Карпин после дубля «Сочи»
Вчера, 22:15
3
«Welcome»: Карпин отреагировал на возможный переход Миранчука в «Динамо»
Вчера, 22:00
2
Все новости
Все новости
ВидеоФорвард «Сочи» объяснил, почему сделал селфи после гола «Динамо»
Вчера, 22:57
«Welcome»: Карпин отреагировал на возможный переход Миранчука в «Динамо»
Вчера, 22:00
2
Зайнутдинов объяснил, почему не захотел переходить в «Спартак»
Вчера, 21:43
4
Стало известно местонахождение Карраскаля, близкого к уходу из «Динамо»
Вчера, 21:04
2
В «Динамо» отреагировали на дубль Сергеева в ворота «Сочи»
Вчера, 21:01
4
Ветеран ЦСКА – об уходе Роши: «Пускай уходит, надоели эти иностранцы»
Вчера, 20:51
5
Реакция «Зенита» на слова отца Глушенкова про клуб
Вчера, 19:57
21
Кассьерра может перейти из «Зенита» в «Севилью»
Вчера, 19:42
3
Смородская – о Кахигао в «Спартаке»: «Очень плохая работа»
Вчера, 19:36
3
Медведев прокомментировал возможный трансфер Антона Миранчука в «Зенит»
Вчера, 19:20
3
Стал известен ответ ЦСКА на предложение «Фенербахче» по Кисляку
Вчера, 18:55
5
Черчесов отреагировал на ситуацию с Глушенковым в «Зените»
Вчера, 18:40
10
Назван российский клуб, в который хотел бы перейти Антон Миранчук
Вчера, 18:25
3
Титов определил проблему «Спартака»
Вчера, 18:18
8
Нобоа назвал самый популярный клуб России
Вчера, 17:51
5
Мостовой оценил работу Семака в «Зените»
Вчера, 17:46
5
Смородская: «Станкович угробит любого, это не тренер, а артист Большого театра»
Вчера, 17:37
20
Дивеев: «Челестини – испанец»
Вчера, 17:25
1
В «Спартаке» сегодня ожидают прибытие 20-миллионного новичка
Вчера, 16:50
19
Зайнутдинов дал первый комментарий после перехода в «Динамо»
Вчера, 16:42
2
Божович объяснил, почему «Динамо» не станет чемпионом: «Закончат на 4-5 месте»
Вчера, 16:33
3
Титов ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
Вчера, 16:23
10
«Краснодар» хочет продлить контракт со Сперцяном
Вчера, 15:52
3
Карраскаль попрощался с игроками «Динамо»
Вчера, 15:45
5
Реакция Радимова на слова Станковича о том, что он устал в «Спартаке»
Вчера, 15:21
17
Ковтун двумя словами описал 0:3 «Спартака» от «Балтики»
Вчера, 15:17
5
Круговой назвал сильнейшего легионера, с которым он играл за один клуб
Вчера, 14:52
3
ЦСКА продаст защитника за 7 миллионов и купит на его место нового за 1,2
Вчера, 14:48
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 