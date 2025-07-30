Зайнутдинов – о возможном новичке «Спартака»: «Игрок колоссального уровня»

Защитник «Динамо» Бахтиер Зайнутдинов оценил возможный трансфер Жедсона Фернандеша в «Спартак». Игрок сборной Казахстана играл вместе с португальцем за «Бешикташ».

«Если трансфер Жедсона Фернандеша – правда, то «Спартаку» очень сильно повезет. Это игрок колоссального уровня. Португалец, который очень дисциплинирован. Это редкость.

Я буду очень рад, покажу ему Москву, с меня будет ужин», – сказал Зайнутдинов.