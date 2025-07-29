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Фомин прокомментировал 3:2 «Динамо» с «Сочи»

Вчера, 23:25

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин подвел итоги матча с «Сочи».

  • Московская команда выиграла со счетом 3:2 в матче 1-го тура FONBET Кубка России.
  • Дубль сделал форвард Иван Сергеев.
  • Фомин забил победный гол на 95-й минуте.

– Вырвали победу. Начало сезона по игре не такое, как хотелось бы. Но результат есть, это самое важное. Поздравляю болельщиков с победой. В плане игры есть куда стремиться и над чем работать. Уверен, что мы будем прогрессировать.

– Что случилось в первом тайме, когда за полторы минуты пропустили дважды?

– Потеряли концентрацию, так бывает.

– У «Сочи» не лучшая ситуация в лиге. Как вы готовились к игре?

– Готовились как к обычной игре, не обращали внимания, где они в таблице.

– Сергеев так же хорош на тренировке?

– Ваня молодец. Хочу его выделить. Он хорошо влился в коллектив.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Динамо Фомин Даниил
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