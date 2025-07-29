Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Сочи»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча с «Сочи». Московская команда выиграла со счетом 3:2 в матче 1-го тура FONBET Кубка России. Дубль сделал форвард Иван Сергеев.

– Результат есть, как вам наполнение?

– Наполнение тоже понравилось, хорошая игра, а учитывая состав, можно сказать даже замечательная.

– У вас есть объяснение, как вы пропустили два подряд мяча?

– Вообще ничего не предвещало. Если детско‑юношеский убрать, на мужском уровне такие ошибки не прощают. Как игра молодых игроков? Нормально, неплохо, если убрать этот детско‑юношеский футбол.