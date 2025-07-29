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Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Сочи»

Сегодня, 21:21
7

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча с «Сочи». Московская команда выиграла со счетом 3:2 в матче 1-го тура FONBET Кубка России. Дубль сделал форвард Иван Сергеев.

– Результат есть, как вам наполнение?

– Наполнение тоже понравилось, хорошая игра, а учитывая состав, можно сказать даже замечательная.

– У вас есть объяснение, как вы пропустили два подряд мяча?

– Вообще ничего не предвещало. Если детско‑юношеский убрать, на мужском уровне такие ошибки не прощают. Как игра молодых игроков? Нормально, неплохо, если убрать этот детско‑юношеский футбол.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Сочи Динамо Карпин Валерий
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Комментарии (7)
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САНЁК17
1753813596
Динамо опять с Балтикой играли?Реванш значить
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CSKA №1
1753814510
Ха ха ха!!!Сочи ребята
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NewLife
1753814607
Пьяный редактор ?))()()()
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САДЫЧОК
1753814997
Сочи с Балтикой попутал.
Ответить
Интерес
1753815015
КАрпин победил бутылку "Балтики №9".
Ответить
Artemka444
1753815465
Админы Сочи же Вторая новость так то уже
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