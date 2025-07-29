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Титов определил проблему «Спартака»

Сегодня, 18:18
5

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, чего не хватает нынешней команде.

– То есть считаете, что команда физически не готова к сезону?

– На мой взгляд, не хватает и эмоций. Это видно. Нет человека, который может команду завести, дать кому-то в башке. Мне удивительно, что тот человек, который мог бы это сделать и который в команде играет 10 лет, – говорю о Романе Зобнине – сидит на лавке и сидит, я вижу, уверенно.

Мне хотелось, чтобы играло больше русских, которые, возможно, более ответственны. Потому что иностранцы практически все в этом матче провалились. Гол из-под Бабича, гол из-под Мангаша. С «Балтикой» была катастрофа, надеюсь, сделают выводы. И хорошо, что катастрофа случилась именно на этот раз.

  • «Спартак» занимает 10-е место в РПЛ.
  • Следующий матч – 3 августа против «Акрона».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
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Комментарии (5)
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партизан84
1753804378
проще говоря - нет костяка команды
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DVOK68
1753806405
Да эмоций как раз больше чем надо!И у тренерского штаба и у игроков!) Мысли нет в игре,тактически любой тренер переигрывает Спартак,видели неоднократно!Плюс лидеры команды(Барко,Угальде)сдулись конкретно.Один Маркиньос старается,но один на поляне не воин. А только на эмоциях много не выиграешь.
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Интерес
1753806564
Так все это-чужие безразличные персонажи.Они только за себя играют.
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zigbert
1753807160
Рома уже не тот и совсем не случайно сидит в запасе.Из старожилов остался один Максименко но все же роль лидера ему не подойдёт.
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ySS
1753808445
Не, гол из-под Мангаша, гол из-под Бабича, но виноваты Денисов, Литвинов, Умяров, которые сливают доброго серба))
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