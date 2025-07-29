Титов определил проблему «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, чего не хватает нынешней команде.

– То есть считаете, что команда физически не готова к сезону?

– На мой взгляд, не хватает и эмоций. Это видно. Нет человека, который может команду завести, дать кому-то в башке. Мне удивительно, что тот человек, который мог бы это сделать и который в команде играет 10 лет, – говорю о Романе Зобнине – сидит на лавке и сидит, я вижу, уверенно.

Мне хотелось, чтобы играло больше русских, которые, возможно, более ответственны. Потому что иностранцы практически все в этом матче провалились. Гол из-под Бабича, гол из-под Мангаша. С «Балтикой» была катастрофа, надеюсь, сделают выводы. И хорошо, что катастрофа случилась именно на этот раз.