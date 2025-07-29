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Мостовой оценил работу Семака в «Зените»

Сегодня, 17:46
5

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«Что касается долгой работы Семака в «Зените», уже много раз говорил об этом. Когда всe хорошо, все тебя будут облизывать и носить на руках. А как только что-то идeт не так, тебе будут всякое говорить в спину. Возможно, не стоит работать в одном клубе долгое время, хотя есть много примеров, когда работали и больше шести лет. У всех всe по-разному.

У «Зенита» самый сильный состав, но последние игры – подтверждение моих слов, что играют футболисты. Мог ли Семак знать, что выйдет парень и ударит мимо пустых ворот? Кто знал, что на последней минуте пойдeт подача в штрафную, а Даку выпрыгнет и забьeт головой? Вот чем и прекрасен футбол. Это не наука!» – сказал Мостовой.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда 6 раз становилась чемпионом России и один раз заняла 2-е место.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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andr45
1753801265
МОСТОВОЙ «У «Зенита» самый сильный состав» Это точно) У «Zenitе» 16 иностранцев, стоимость которых 165,5 млн.евро) То есть стоимость иностранного игрока составляет 10 343,8 млн.евро) Не хило) Для сравнения: У «Краснодара» 11 иностранцев, стоимость которых 55,5 млн.евро) То есть стоимость иностранного игрока составляет 4 273,1 млн.евро) И КТО ЧЕМПИОН?)
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ZAITZEFF2011
1753802280
Уходить в оборону - это про Семака. Ничему жизнь не учит.Быть твердолобым и неумело перестраивать игру команды при преимуществе в счете - обязательно скажется на будущих играх. И не факт, что будет второе место как в прошлом году.
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Mladiс
1753804684
Сельдерею надо просто не мешать им играть и тогда он ещё лет 10 просидит,но этот травоядный лезет со своими "умными" советами
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Интерес
1753806703
У победы много родителей, только поражение-сирота.По имени Сергей Богданович Семак.Беги от этих неблагодарных поганцев!
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