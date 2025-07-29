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  • Головиным недовольны французские журналисты – у них есть претензия к россиянину

Головиным недовольны французские журналисты – у них есть претензия к россиянину

Сегодня, 16:29
2

Французский журналист L’Équipe Антуан Момон недоволен, что полузащитник «Монако» Александр Головин не дает интервью.

«Дело не в том, что Александр Головин не общается именно с французскими СМИ – он вообще почти не говорит с прессой. Да, он дает комментарии в России, когда приезжает туда, но с «Монако» все иначе. Последний раз я слышал его голос на пресс-конференции четыре года назад. С тех пор – тишина.

Мне кажется, он просто не любит давать интервью. Но мы точно не знаем – у нас нет возможности поговорить с ним напрямую. Все, что мы знаем: клуб систематически отказывает в запросах на интервью с ним. И никогда не объясняет причины. Мы не раз подчеркивали, что хотим говорить с Александром исключительно о футболе, но «Монако» все равно отказывает.

Ситуация стала еще сложнее после начала конфликта между Россией и Украиной. Клуб, видимо, боится, что будут затронуты политические темы. Хотя мы, как журналисты, всегда готовы ограничиться только футбольной повесткой. Возможно, клуб не хочет рисковать – ведь его владелец Дмитрий Рыболовлев тоже из России.

Кроме того, «Монако» сам решает, какие игроки выходят в микст-зону после матчей. Александр туда никогда не выходит. Также он не участвует в пресс-конференциях. Единственный шанс поговорить с ним – через интервью, но и на них клуб не дает согласия.

Почему он говорит с российскими СМИ, но молчит во Франции? Мы бы очень хотели это понять, но у нас просто нет доступа. Это все, что я могу сказать. Конечно, тот факт, что он россиянин, и идет СВО, никак не помогает, а только вредит. Это чувствительная тема для всех.

Если Александр станет действительно открыт к интервью для французских СМИ – мы будем только рады. Нам интересно поговорить о футболе, о его карьере в «Монако», о том, что он делает на поле. Мы остаемся открытыми. Но пока – это невозможно», – сказал Момон.

  • Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
  • В прошлом сезоне полузащитник провел 19 матчей в Лиге 1 и забил 3 гола.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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Комментарии (2)
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Burtaze
1753796256
Не по масти Александру с этой чушнёй общаться,, кинут какую нибудь подлянку.., переврут сказанное, перефразируют... осторожность и ещё раз осторожность..
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TOMSON
1753796443
Один уже дал интервью и чуть не уехал…
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