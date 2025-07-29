Семин оценил результаты «Спартака» после ухода Романцева

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о периоде «Спартака» после ухода Олега Романцева.

«Работать тренером в «Спартаке» – задача не из легких. У клуба огромные традиции, и при Олеге Романцеве команда практически каждый год становилась чемпионом. Этому уровню нужно соответствовать. А это очень сложно. Болельщики всегда ждут больших побед, но, к сожалению, ожидания далеко не всегда совпадают с реальностью.

Не буду говорить о развитии «Спартака» при Станковиче. Тут речь о другом. Есть период Романцева, и есть все, что было после него. Вот весь этот период «Спартак» топчется на месте, если не сдал позиции», – сказал Семин.