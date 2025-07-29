Вингер «Реала» считает «Тоттенхэм» недостаточно статусным клубом для перехода

Правый вингер «Реала» Родриго не заинтересован в трансфере в «Тоттенхэм». «Шпоры» делали запрос по игроку, но пока никаких переговоров не ведется.

Бразилец в случае ухода из «Реала» намерен перейти в более статусный клуб, чем «Тоттенхэм».

Сообщалось, что лондонцы хотят купить бразильца за сумму ниже 90 миллионов евро.