Вингер «Реала» считает «Тоттенхэм» недостаточно статусным клубом для перехода

Правый вингер «Реала» Родриго не заинтересован в трансфере в «Тоттенхэм». «Шпоры» делали запрос по игроку, но пока никаких переговоров не ведется.
Бразилец в случае ухода из «Реала» намерен перейти в более статусный клуб, чем «Тоттенхэм».
Сообщалось, что лондонцы хотят купить бразильца за сумму ниже 90 миллионов евро.
- В прошлом сезоне 24-летний Родриго провел за «Реал» 54 матча, забил 14 голов, сделал 11 ассистов.
- Его контракт с мадридцами рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 90 миллионов евро.
Источник: страница Санти Ауны в соцсети X