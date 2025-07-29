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  • Владелец «Акрона» назвал сроки, в которые мечтает сделать клуб чемпионом России

Владелец «Акрона» назвал сроки, в которые мечтает сделать клуб чемпионом России

Сегодня, 12:40
6

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о возможности завоевания тольяттинцами чемпионского титула в РПЛ.

– У вас недавно была цитата: вы бы хотели, чтобы «Акрон» стал чемпионом чуть раньше, чем «Краснодар». «Быки» стали чемпионами спустя 17 лет.

– Честно, очень хочется дожить. 17 лет – так долго, далеко. Конечно, всегда хочется.

– Если помечтать, то в ближайшие 5, 10 лет?

– Я думаю, 6-7 лет.

  • Сейчас «Акрон» занимает 2-е место в РПЛ с 4 очками после двух туров. Клуб был основан в 2018 году.
  • «Краснодар» был основан в 2008 году и стал чемпионом в 2025-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон
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Комментарии (6)
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Мордаванин
1753782231
на двухсотлетие зенита)
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Январь 59
1753782424
Удачи молодому клубу. Дай Бог это будет Топ-Клуб РПЛ.
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Интерес
1753783058
К столетнему юбилею Дзюбы.
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Bez Imeni
1753784632
по больше бы таких клубов, думаю получится как с Кубанью. КС покинут лигу а Акрон выйдет на ведущие роли
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Burtaze
1753786018
Почему бы и нет,, есть к чему стремиться,, удачи..
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alp
1753787531
реалии таковы, что через 6-7 лет может не быть ни акрона ни даже рпл
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