Владелец «Акрона» назвал сроки, в которые мечтает сделать клуб чемпионом России

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о возможности завоевания тольяттинцами чемпионского титула в РПЛ.

– У вас недавно была цитата: вы бы хотели, чтобы «Акрон» стал чемпионом чуть раньше, чем «Краснодар». «Быки» стали чемпионами спустя 17 лет.

– Честно, очень хочется дожить. 17 лет – так долго, далеко. Конечно, всегда хочется.

– Если помечтать, то в ближайшие 5, 10 лет?

– Я думаю, 6-7 лет.