Владелец «Акрона» назвал сроки, в которые мечтает сделать клуб чемпионом России

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о возможности завоевания тольяттинцами чемпионского титула в РПЛ.
– У вас недавно была цитата: вы бы хотели, чтобы «Акрон» стал чемпионом чуть раньше, чем «Краснодар». «Быки» стали чемпионами спустя 17 лет.
– Честно, очень хочется дожить. 17 лет – так долго, далеко. Конечно, всегда хочется.
– Если помечтать, то в ближайшие 5, 10 лет?
– Я думаю, 6-7 лет.
- Сейчас «Акрон» занимает 2-е место в РПЛ с 4 очками после двух туров. Клуб был основан в 2018 году.
- «Краснодар» был основан в 2008 году и стал чемпионом в 2025-м.
Источник: «РБ Спорт»