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  • «Спартак» согласился на условия «Бешикташа» по трансферу Жедсона

«Спартак» согласился на условия «Бешикташа» по трансферу Жедсона

Сегодня, 11:47
5

«Спартак» согласился заплатить 20 миллионов евро одним траншем в течение 14 рабочих дней за трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

Это условие стамбульцев повлияло на их решение расстаться с португальцем и ускорить его переход к красно-белым.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак», помимо 20 миллионов евро, также может заплатить за игрока 5 миллионов евро бонусами. Контракт хавбека с красно-белыми будет рассчитан на 4 года, его зарплата составит 2,5 миллиона евро плюс до 2 миллионов бонусами.
  • 26-летний Жедсон Фернандеш в прошлом сезоне провел за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 голов, отдал 3 передачи. Также он сыграл за стамбульцев в 1 игре в текущем сезоне.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бешикташ Спартак Фернандеш Жедсон
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Комментарии (5)
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fakeid
1753779164
к 5 туру успеют оформить? этож круто звучит: жерсон против жедсона))
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Интерес
1753779523
20-"над столом", остальное-"под столом"???
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anatolich72
1753780757
Бомбардир объясни, почему зенит стоит на третьем месте в таблице?
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R_a_i_n
1753783840
В смысле Спартак согласился? Это Бенфика согласилась с Бешикташем. В прошлом году было такое же предложение.
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