«Спартак» согласился на условия «Бешикташа» по трансферу Жедсона

«Спартак» согласился заплатить 20 миллионов евро одним траншем в течение 14 рабочих дней за трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

Это условие стамбульцев повлияло на их решение расстаться с португальцем и ускорить его переход к красно-белым.