«Спартак» согласился на условия «Бешикташа» по трансферу Жедсона

«Спартак» согласился заплатить 20 миллионов евро одним траншем в течение 14 рабочих дней за трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».
Это условие стамбульцев повлияло на их решение расстаться с португальцем и ускорить его переход к красно-белым.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак», помимо 20 миллионов евро, также может заплатить за игрока 5 миллионов евро бонусами. Контракт хавбека с красно-белыми будет рассчитан на 4 года, его зарплата составит 2,5 миллиона евро плюс до 2 миллионов бонусами.
- 26-летний Жедсон Фернандеш в прошлом сезоне провел за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 голов, отдал 3 передачи. Также он сыграл за стамбульцев в 1 игре в текущем сезоне.
Источник: Metaratings.ru