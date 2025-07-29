Булыкин сказал, приносит ли Глушенков пользу «Зениту»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.

– Сейчас идут разговоры, что он плохо начал сезон, что может уйти из команды и не вписывается в игровую схему Сергея Семака. Вы согласны с этим?

– Были же все в восторге, когда перед Суперкубком он пришел в «Зенит»: и забивал, и играл, и все выигрывал, все, что можно. Были все в восторге.

А сейчас уже поменяли свое мнение? Я думаю, это не совсем правильно. Если они поругались с футболистом, или не могут найти подход к нему – это другой вопрос. Футболист себя проявлял, показывал, что может играть в «Зените» и может приносить пользу. Такое мы видели. Поэтому здесь, я думаю, что-то другое может повлиять. Но хотя, я не видел ничего плохого.

Единственное, что он за словом в карман не лезет. Вот это вот и может быть вопрос какой-то. Но в плане профессионального отношения к играм, к голам, ну я, честно говоря, те игры, которые видел, вижу, что он приносит пользу.