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Российский боец UFC рассказал про общение с Роналду

Вчера, 23:31

Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, сообщил, что они общаются с Криштиану Роналду.

«Да, мы общаемся. Для меня он большая легенда. Еще с 2002 года за него болею.

Сам занимался футболом, моя карьера началась с футбола. Неудавшийся футболист стал бойцом.

Раньше любимой командой был ЦСКА, потом загорелся болеть за «Анжи». Проникся, думал, что можем выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы, потом команда распалась, и я перегорел.

Думал, будет костяк, слаженная игра, что дагестанский футбол будет развиваться, но не все так просто, как казалось», – сказал российский боец UFC, выигравший 16 из 17 поединков в смешанных единоборствах.

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Источник: «Матч ТВ»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
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