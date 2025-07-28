Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Легионер «Пари НН» рассказал о преимуществах жизни в России: «В Словении такого нет»

Легионер «Пари НН» рассказал о преимуществах жизни в России: «В Словении такого нет»

Сегодня, 21:35

Полузащитник «Пари НН» Лука Тичич поделился впечатлениями от жизни в России.

– Давайте поговорим о вашей жизни в России. Уже привыкли?

– Да, конечно. Я здесь уже целый год. Понятно, что не постоянно нахожусь в стране, но в России мне уже привычно.

Какие различия со Словенией? Погода не такая хорошая, как у меня дома. Реально холодно.

А еще интернет сейчас не везде работает – это непривычно для меня. Ну и главное, Россия – очень большая.

– Что вы говорите друзьям, когда они спрашивают вас о России?

– «Зимой здесь очень холодно».

– Ха-ха. Вас это явно впечатлило. И все?

– Еще рассказываю, какая большая у вас страна. Говорю, что мы много путешествуем по России, приезжая на игры.

– Россия – более технологичная и современная страна, чем Словения?

– В чем-то да, но не во всем. Например, здесь классные платформы. Часто пользуюсь вашими приложениями, там все в одном месте, все очень удобно – и такси, и еда, и любые товары можно заказать.

В Словении такого нет, там на все отдельные приложения. Много раз обсуждали со Свеном Каричем, что нам нужно что-то подобное в Словении.

– Что еще удивило в России?

– Снова скажу о холоде – зима, ха-ха. Такой зимы я еще никогда не видел – чтобы так долго было так холодно.

Еще скажу, что очень много такси на дорогах – такого тоже не замечал в Словении. Ну и в целом огромный трафик, если говорить про Москву – очень много машин.

– А что с ценами на продукты? В Словении дороже?

– Да, может быть даже в 2–3 раза – смотря что и где ешь. Но обычно цены выше на 20–30 процентов. Особенно в ресторанах и кафе. Мне нравится уровень жизни в России, я всем доволен.

Еще по теме:
Легионер «Пари НН» пропустит остаток сезона
Тичич из «Пари НН» сравнил цены в России и Словении 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Пари НН Тичич Лука
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоАкинфеев вышел на 14-е место в истории по числу матчей за один клуб
22:44
В ЦСКА отреагировали на новость, что Роша попросил отпустить его в ОАЭ
22:33
Фото«Рома» приобрела бразильца, отказавшего «Зениту»
22:22
1
Гурцкая – о готовящемся трансфере «Спартака»: «Это замена Барко»
22:10
2
Фото«Спортинг» купил Луиса Суареса на замену Дьекерешу
22:00
Федотов: «Карасев имел основания для третьего удаления у «Спартака»
21:21
4
Сперцян рассмотрит предложение клуба, вылетевшего из АПЛ
21:09
7
Мостовой – о трансфере «Спартака»: «Думал, на такое способен только «Зенит»
20:48
5
Экс-динамовец Даса может перейти в другой московский клуб
20:32
1
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о первом летнем трансфере
20:08
Все новости
Все новости
Защитник «Спартака» улетел из Москвы
21:43
5
Легионер «Пари НН» рассказал о преимуществах жизни в России: «В Словении такого нет»
21:35
Федотов: «Карасев имел основания для третьего удаления у «Спартака»
21:21
4
Сперцян рассмотрит предложение клуба, вылетевшего из АПЛ
21:09
7
«Балтика» забрала опорника из Второй лиги
20:56
Мостовой – о трансфере «Спартака»: «Думал, на такое способен только «Зенит»
20:48
5
Экс-динамовец Даса может перейти в другой московский клуб
20:32
1
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о первом летнем трансфере
20:08
Орлов высказался о первых матчах Жерсона за «Зенит»
19:50
2
«Спартак» сделал важный шаг к покупке Жедсона
19:30
4
Жемалетдинов получил конкретное предложение из Турции
19:19
Отец Глушенкова высказался о возможном уходе сына из «Зенита»
19:10
14
Французский новичок «Краснодара» ответил на критику за трансфер в РПЛ
19:00
5
ЦСКА не получит процент от сделки по Зайнутдинову
18:50
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Балтикой»
18:30
15
Мостовой прокомментировал поведение Станковича
18:06
4
ЦСКА согласовал обмен игроками с «Эстудиантесом»
17:54
2
Реакция отца Глушенкова на замену сына в перерыве матча «Рубин» – «Зенит»
17:42
10
Орлов определил четыре команды с лучшей игрой на старте сезона РПЛ
17:31
8
Дивеев назвал трансфер мечты в ЦСКА
17:17
4
В «Зените» двумя словами отреагировали на слухи об уходе Глушенкова
16:48
6
Орлов обратился к Заболотному: «Что ты творишь?!»
16:29
15
Глебов – о решении Комличенко перейти в «Локомотив» вместо «Спартака»: «Порядочный парень»
16:16
4
Мостовой высказался о перспективах лидирующего в РПЛ «Локомотива»
15:51
1
Стало известно, сыграет ли Заболотный в матче «Спартак» – «Зенит»
15:41
9
Орлов оценил игру Глушенкова: «Где конкретика?»
15:30
11
Новичок ЦСКА отреагировал на запрет клуба ехать в молодежную сборную Бразилии
14:48
1
Орещук объяснил, почему доволен работой Станковича в «Спартаке»
14:38
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 