Легионер «Пари НН» рассказал о преимуществах жизни в России: «В Словении такого нет»

Полузащитник «Пари НН» Лука Тичич поделился впечатлениями от жизни в России.

– Давайте поговорим о вашей жизни в России. Уже привыкли?

– Да, конечно. Я здесь уже целый год. Понятно, что не постоянно нахожусь в стране, но в России мне уже привычно.

Какие различия со Словенией? Погода не такая хорошая, как у меня дома. Реально холодно.

А еще интернет сейчас не везде работает – это непривычно для меня. Ну и главное, Россия – очень большая.

– Что вы говорите друзьям, когда они спрашивают вас о России?

– «Зимой здесь очень холодно».

– Ха-ха. Вас это явно впечатлило. И все?

– Еще рассказываю, какая большая у вас страна. Говорю, что мы много путешествуем по России, приезжая на игры.

– Россия – более технологичная и современная страна, чем Словения?

– В чем-то да, но не во всем. Например, здесь классные платформы. Часто пользуюсь вашими приложениями, там все в одном месте, все очень удобно – и такси, и еда, и любые товары можно заказать.

В Словении такого нет, там на все отдельные приложения. Много раз обсуждали со Свеном Каричем, что нам нужно что-то подобное в Словении.

– Что еще удивило в России?

– Снова скажу о холоде – зима, ха-ха. Такой зимы я еще никогда не видел – чтобы так долго было так холодно.

Еще скажу, что очень много такси на дорогах – такого тоже не замечал в Словении. Ну и в целом огромный трафик, если говорить про Москву – очень много машин.

– А что с ценами на продукты? В Словении дороже?

– Да, может быть даже в 2–3 раза – смотря что и где ешь. Но обычно цены выше на 20–30 процентов. Особенно в ресторанах и кафе. Мне нравится уровень жизни в России, я всем доволен.