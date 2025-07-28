Мостовой – о трансфере «Спартака»: «Думал, на такое способен только «Зенит»

Александр Мостовой оценил готовящийся переход полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в «Спартак» за 20+5 миллионов евро.

«Жедсон Фернандеш однозначно поможет «Спартаку». «Красно-белые» пока никого не приобрели, кроме Заболотного, который уже начудил. До сентября ещe много времени, логично, что клубы покупают игроков по ходу чемпионата.

Не совсем знаком с этим футболистом, но я думал, что только «Зенит» у нас может платить 25 млн за футболистов, когда нет еврокубков. Оказывается, «Спартак» тоже может. Все на этом зарабатывают.

Чем больше трансферов, тем больше денег идeт тем, кто их проворачивает. Если Жедсон стоит столько денег, наверняка он хороший. Надо посмотреть на него в деле.

Из года в год кричат, что нужно играть своими футболистами, а первая четвeрка команд играет иностранцами», – сказал Мостовой.