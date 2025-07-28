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  • Мостовой – о трансфере «Спартака»: «Думал, на такое способен только «Зенит»

Мостовой – о трансфере «Спартака»: «Думал, на такое способен только «Зенит»

Сегодня, 20:48
5

Александр Мостовой оценил готовящийся переход полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в «Спартак» за 20+5 миллионов евро.

«Жедсон Фернандеш однозначно поможет «Спартаку». «Красно-белые» пока никого не приобрели, кроме Заболотного, который уже начудил. До сентября ещe много времени, логично, что клубы покупают игроков по ходу чемпионата.

Не совсем знаком с этим футболистом, но я думал, что только «Зенит» у нас может платить 25 млн за футболистов, когда нет еврокубков. Оказывается, «Спартак» тоже может. Все на этом зарабатывают.

Чем больше трансферов, тем больше денег идeт тем, кто их проворачивает. Если Жедсон стоит столько денег, наверняка он хороший. Надо посмотреть на него в деле.

Из года в год кричат, что нужно играть своими футболистами, а первая четвeрка команд играет иностранцами», – сказал Мостовой.

  • 26-летний Фернандеш в «Бешикташе» с 2022 года.
  • Его статистика: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.
  • За хавбека также боролись «Зенит» и «Динамо».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бешикташ Спартак Зенит Фернандеш Жедсон Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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vvv123
1753727796
Хорошие бабки, почему бы не попилить?
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sponky
1753730325
первая четвёрка? ну тут мы. а мы фулл Россиянами выходим и чемпиона на его поле хлопаем, который с иностранцами..
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AlpetrovichT
1753732425
Ну и кто-то ещё считает что трансфер дылды тупорылой это удачная идея? Загнобить на скамейке и даже в заявку не добавлять единственный вариант для подболотного
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