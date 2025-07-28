Мостовой прокомментировал поведение Станковича

Александр Мостовой высказался об эмоциональном поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Согласен с тем, что, возможно, Станковичу стоило бы вести себя посерьезнее. В его игровой карьере этих эмоций было очень много.

Сейчас все это поведение – это следствие провального весеннего отрезка прошлого сезона. Но что тогда произошло и почему сейчас это трудно исправить, нам никто не ответит.

Но все равно, рано пока делать какие‑то выводы, давайте подождем четыре‑пять туров», – заявил Мостовой.