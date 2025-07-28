Мостовой прокомментировал поведение Станковича

Александр Мостовой высказался об эмоциональном поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Согласен с тем, что, возможно, Станковичу стоило бы вести себя посерьезнее. В его игровой карьере этих эмоций было очень много.
Сейчас все это поведение – это следствие провального весеннего отрезка прошлого сезона. Но что тогда произошло и почему сейчас это трудно исправить, нам никто не ответит.
Но все равно, рано пока делать какие‑то выводы, давайте подождем четыре‑пять туров», – заявил Мостовой.
- «Спартак» набрал 3 очка в 2 стартовых турах РПЛ.
- В субботу московская команда разгромно проиграла «Балтике» – 0:3.
- В прошлом чемпионате они финишировали на 4-м месте.
Источник: «Матч ТВ»