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Мостовой прокомментировал поведение Станковича

28 июля 2025, 18:06
2

Александр Мостовой высказался об эмоциональном поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Согласен с тем, что, возможно, Станковичу стоило бы вести себя посерьезнее. В его игровой карьере этих эмоций было очень много.

Сейчас все это поведение – это следствие провального весеннего отрезка прошлого сезона. Но что тогда произошло и почему сейчас это трудно исправить, нам никто не ответит.

Но все равно, рано пока делать какие‑то выводы, давайте подождем четыре‑пять туров», – заявил Мостовой.

  • «Спартак» набрал 3 очка в 2 стартовых турах РПЛ.
  • В субботу московская команда разгромно проиграла «Балтике» – 0:3.
  • В прошлом чемпионате они финишировали на 4-м месте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Мостовой Александр
Комментарии (2)
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slavа0508
1753718149
Подождём . 5 туров и сезон будет провален . по окончание прошлого надо было менять . это очевидно был . как и усиление состава ...
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