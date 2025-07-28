Орлов определил четыре команды с лучшей игрой на старте сезона РПЛ

Геннадий Орлов назвал команды РПЛ, которые лучше остальных подготовились к новому чемпионату.

«Если анализировать качество футбола на старте сезона, то на первое место я бы поставил «Локомотив».

«Балтика» – вторая. Талалаев отлично сработал в матчах с «Динамо» и «Спартаком».

А третье место делят «Зенит» и «Рубин». Вот эти четыре команды лучше остальных оказались готовы к чемпионату», – считает Орлов.