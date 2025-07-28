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  • Орлов определил четыре команды с лучшей игрой на старте сезона РПЛ

Орлов определил четыре команды с лучшей игрой на старте сезона РПЛ

Сегодня, 17:31
4

Геннадий Орлов назвал команды РПЛ, которые лучше остальных подготовились к новому чемпионату.

«Если анализировать качество футбола на старте сезона, то на первое место я бы поставил «Локомотив».

«Балтика» – вторая. Талалаев отлично сработал в матчах с «Динамо» и «Спартаком».

А третье место делят «Зенит» и «Рубин». Вот эти четыре команды лучше остальных оказались готовы к чемпионату», – считает Орлов.

  • «Локо» набрал 6 очков в 2 турах РПЛ, «Рубин», «Зенит» и «Балтика» – по 4 балла.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Балтика Рубин Локомотив Орлов Геннадий
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Комментарии (4)
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Вжыхъ
1753713396
Спартак - лучший! Это всё судейство;)))
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Цугундeр
1753713880
Дед из Харькiва вышел на балкон..
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NewLife
1753714703
А какой такой игрой Гена впечатлился от синита ?
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FROLL007
1753716112
Балтика не плохо стартовала. Размазала на классе хряков. Гыгыгы
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