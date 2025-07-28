Глебов – о решении Комличенко перейти в «Локомотив» вместо «Спартака»: «Порядочный парень»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал выбор экс-одноклубника по «Ростову» Николая Комличенко.
- Форвард перешел из «Ростова» в «Локомотив».
- С новым клубом он заключил 3-летний контракт.
- На Комличенко также претендовали «Спартак» и «Краснодар».
– Как отреагировали на то, что Комличенко, выбирая между великим «Спартаком» и скромным «Локомотивом», поехал в Черкизово?
– Почему «Локомотив» – скромный? Я спрашивал его о выборе. Вопрос, наверное, в том, что он, договорившись с «Локомотивом», потом, как порядочный парень, уже не стал менять решение.
Источник: «РБ Спорт»