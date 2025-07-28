Глебов – о решении Комличенко перейти в «Локомотив» вместо «Спартака»: «Порядочный парень»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал выбор экс-одноклубника по «Ростову» Николая Комличенко.

Форвард перешел из «Ростова» в «Локомотив».

С новым клубом он заключил 3-летний контракт.

На Комличенко также претендовали «Спартак» и «Краснодар».

– Как отреагировали на то, что Комличенко, выбирая между великим «Спартаком» и скромным «Локомотивом», поехал в Черкизово?

– Почему «Локомотив» – скромный? Я спрашивал его о выборе. Вопрос, наверное, в том, что он, договорившись с «Локомотивом», потом, как порядочный парень, уже не стал менять решение.