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  • Глебов – о решении Комличенко перейти в «Локомотив» вместо «Спартака»: «Порядочный парень»

Глебов – о решении Комличенко перейти в «Локомотив» вместо «Спартака»: «Порядочный парень»

Сегодня, 16:16
1

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал выбор экс-одноклубника по «Ростову» Николая Комличенко.

  • Форвард перешел из «Ростова» в «Локомотив».
  • С новым клубом он заключил 3-летний контракт.
  • На Комличенко также претендовали «Спартак» и «Краснодар».

– Как отреагировали на то, что Комличенко, выбирая между великим «Спартаком» и скромным «Локомотивом», поехал в Черкизово?

– Почему «Локомотив» – скромный? Я спрашивал его о выборе. Вопрос, наверное, в том, что он, договорившись с «Локомотивом», потом, как порядочный парень, уже не стал менять решение.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Спартак Ростов Комличенко Николай Глебов Данил
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Комментарии (2)
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Burtaze
1753709404
Забоялся скромный Комличенко играть в великом клубе.. Вона Заболотный замочил рОги и сразу накосячил.. теперь всё.. фарта у великих ему больше не видать.. ждёт его банка и билет выходной..
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GREY DM
1753709886
Бомбардир в своём репертуаре. Из заголовка следует, что,по мнению Глебова, в спартак переходят только "непорядочные люди".
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