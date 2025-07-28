В «Динамо» предложили «Кофемании» назначить Смолова спортивным директором

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о карьерных перспективах бывшего нападающего бело-голубых, «Краснодара» и сборной России Фeдора Смолова.
– В одном из интервью Фeдор Смолов заявлял, что после завершения карьеры видит себя не тренером, а спортивным директором. В «Динамо» были бы заинтересованы в приглашении Фeдора в клуб после завершения карьеры?
– Вроде бы «Кофемания» рассматривает Фeдора на должность спортивного директора. Возможно, его будущая карьера связана с этим клубом.
- 5 июля стало известно, что Смолов подрался с двумя мужчинами в «Кофемании». Инцидент произошeл 28 мая. О возбуждении дела в отношении футболиста не сообщалось.
- Сообщалось, что после драки у 35-летнего футболиста вымогали 20 миллионов рублей, угрожая публикацией видео с происшествием в социальных сетях. Спортсмен отказался платить.
- Смолов 6 июля прокомментировал произошедшее, заявив об угрозах и шантаже в свой адрес. Нападающий также рассказал, что подал заявление в полицию.
- 35-летний Смолов 24 мая стал чемпионом России в составе «Краснодара», а 27 мая клуб объявил, что не будет продлевать контракт с форвардом.
Источник: Legalbet