В «Динамо» предложили «Кофемании» назначить Смолова спортивным директором

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о карьерных перспективах бывшего нападающего бело-голубых, «Краснодара» и сборной России Фeдора Смолова.

– В одном из интервью Фeдор Смолов заявлял, что после завершения карьеры видит себя не тренером, а спортивным директором. В «Динамо» были бы заинтересованы в приглашении Фeдора в клуб после завершения карьеры?

– Вроде бы «Кофемания» рассматривает Фeдора на должность спортивного директора. Возможно, его будущая карьера связана с этим клубом.