«Спартак» близок к подписанию Жедсона Фернандеша

Представители «Спартака» приехали в Стамбул, чтобы завершить трансфер Жедсона Фернандеша из «Бешикташа». Сообщается, что клубы очень близки к достижению соглашения.

26-летний Жедсон Фернандеш в прошлом сезоне провел за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 голов, отдал 3 передачи. Также он сыграл за стамбульцев в 1 игре в текущем сезоне.