Черчесов назвал проблему «Спартака» в игре с «Балтикой»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов считает, что у красно-белых не было плана «Б» по ходу матча 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3).

«Бросилось в глаза, что «Спартак» бросил весла. Должен быть план «Б». При всем уважении к «Балтике», но это не «Барселона». Можно было вытащить игру с помощью стандартов. Второй раз Маркиньос играет защитника. В этом плане есть вопросы, которые я бы с удовольствием со Станковичем по‑тренерски обсуждал», – сказал Черчесов.