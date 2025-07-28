Черчесов назвал проблему «Спартака» в игре с «Балтикой»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов считает, что у красно-белых не было плана «Б» по ходу матча 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3).
«Бросилось в глаза, что «Спартак» бросил весла. Должен быть план «Б». При всем уважении к «Балтике», но это не «Барселона». Можно было вытащить игру с помощью стандартов. Второй раз Маркиньос играет защитника. В этом плане есть вопросы, которые я бы с удовольствием со Станковичем по‑тренерски обсуждал», – сказал Черчесов.
- Голы у калининградцев забили Владислав Саусь на 49-й минуте, Чинонзо Оффор на 80-й и Николай Титков на 85-й.
- У «Спартака» были удалены Николай Заболотный на 11-й минуте и Маркиньос на 58-й.
Источник: «Матч ТВ»