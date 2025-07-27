Андрей Мостовой – после матча с «Рубином»: «Настроение в «Зените» печальное, все головы вниз опустили»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался после матча 2-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

Петербуржцы вели 2:0.

У «Зенита» после двух туров 4 очка.

Следующий соперник по РПЛ – ЦСКА.

– Что случилось с командой во втором тайме, почему таких два разных тайма мы увидели?

– Думаю, что свою роль сыграл быстро пропущенный мяч в начале второго тайма, хотя в раздевалке обсуждали, что 2:0 – не очень удобный счет. Появилась какая‑то нервозность, много потерь, какая‑то уверенность пропала.

У меня было много моментов. Не хватало какого‑то везения, были штанга, перекладина.

– У команды есть игра, как минимум была в первом тайме. Что можете сказать про начало сезона?

– Если у нас есть игра, то недостаточно для «Зенита», нам обязательно нужен результат. Настроение в команде печальное, все расстроены, головы вниз опустили. Нужно набирать ход и работать.