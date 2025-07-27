Реакция болельщиков «Зенита» на 2:2 с «Рубином»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

Петербуржцы вели 2:0.

У «Зенита» после двух туров 4 очка.

Следующий соперник по РПЛ – ЦСКА.

«А вот казалось бы – забей любой из трех железных моментов во втором тайме...

Из позитива: Педро и Мостовой. Отличные оба, особенно когда играют вместе. Футбол хотя бы из плоскости горизонтальной в вертикаль переезжает.

Из негатива: Латышонок. Как будто тот, который тащил в прошлом году, куда-то пропал. Пока визуально, без внятной аргументированной базы, просто эмоциональное наблюдение

В целом, ожидалось потно – вышло очень потно. «Рубин» молодцы, вышел играть второй тайм как последний матч в жизни.

«Зенит», очевидно, не вышел.

Почему – вопрос. Хотя, опять же, моменты были? Очевидно. Но когда у тебя Жерсон и компания, хочется как бы доминации в обоих таймах. Это, вроде как, входит в стоимость билета.

Замены в концовке, как будто бы, уже такая классика, что каждый раз о них писать уже моветон. Сергей Богданович, ну епрст, давайте уже без этого, а?

В целом, ничья так ничья, болеем дальше», – написали болельщики.