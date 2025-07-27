Клуб Бундеслиги приобрел хавбека «Реала»

Полузащитник «Реала» Чема Андрес перешел в «Штутгарт». Он подписал контракт с немецким клубом до 30 июня 2030 года. Испанец будет выступать за команду Бундеслиги под номером 30.

В прошлом сезоне 20-летний Андрес провел 3 матча за «Реал».

По данным Bild, сумма трансфера игрока составила около 3 миллиона евро. «Реал» имеет право обратного выкупа игрока за 13,5 миллиона евро. Если же мадридцы затем перепродадут хавбека за более высокую сумму, «Штутгарт» получит прибыль от сделки в размере 50% от разницы.