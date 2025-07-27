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Клуб Бундеслиги приобрел хавбека «Реала»

Вчера, 20:28

Полузащитник «Реала» Чема Андрес перешел в «Штутгарт». Он подписал контракт с немецким клубом до 30 июня 2030 года. Испанец будет выступать за команду Бундеслиги под номером 30.

  • В прошлом сезоне 20-летний Андрес провел 3 матча за «Реал».
  • По данным Bild, сумма трансфера игрока составила около 3 миллиона евро. «Реал» имеет право обратного выкупа игрока за 13,5 миллиона евро. Если же мадридцы затем перепродадут хавбека за более высокую сумму, «Штутгарт» получит прибыль от сделки в размере 50% от разницы.

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Источник: официальный сайт «Штутгарта»
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Штутгарт Андрес Чема
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