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«Непривычные эмоции»: Карпин – о матче с «Ростовом»

Сегодня, 12:05
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Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

  • Единственный гол забил форвард Иван Сергеев.
  • Карпин ранее тренировал «Ростов».
  • Следующий соперник «Динамо» по РПЛ – «Краснодар» (2 августа).

– Какие компоненты вам нужно улучшать в командных действиях?

– Прежде всего атакующие действия, выход из обороны и позиционную атаку надо улучшать.

– С какими эмоциями выходили на игру с «Ростовом». Как пообщались с Джонатаном Альбой?

– Пообщались хорошо. Мы общались не только на этой неделе, мы на связи постоянно. Что касается эмоций, то я провел столько лет в команде, где все футболисты и тренерский штаб мне знакомы, так что была ностальгия. Эмоции непривычные. После игры Джонатан поздравил меня и все.

– Перед игрой Джонатан показал руками на свободное место главного тренера. Что он имел в виду?

– Это была шутка.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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1753609637
Словом, где Карпин, там непременно "бамбарбия киргуду".Весёлый эстляндец!
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Цугундeр
1753611427
))Наорал на Вахания-нет былого понимания!))
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