«Непривычные эмоции»: Карпин – о матче с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

Единственный гол забил форвард Иван Сергеев.

Карпин ранее тренировал «Ростов».

Следующий соперник «Динамо» по РПЛ – «Краснодар» (2 августа).

– Какие компоненты вам нужно улучшать в командных действиях?

– Прежде всего атакующие действия, выход из обороны и позиционную атаку надо улучшать.

– С какими эмоциями выходили на игру с «Ростовом». Как пообщались с Джонатаном Альбой?

– Пообщались хорошо. Мы общались не только на этой неделе, мы на связи постоянно. Что касается эмоций, то я провел столько лет в команде, где все футболисты и тренерский штаб мне знакомы, так что была ностальгия. Эмоции непривычные. После игры Джонатан поздравил меня и все.

– Перед игрой Джонатан показал руками на свободное место главного тренера. Что он имел в виду?

– Это была шутка.