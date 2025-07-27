Титов прокомментировал 0:3 «Спартака» от «Балтики»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал итог матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

«Спартак» заканчивал матч вдевятером.

На следующей неделе москвичи сыграют с «Ростовом» и «Акроном».

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

– Что это было в исполнении команды Деяна Станковича? Матч-катастрофа?

– Знаете, мне с первых минут бросилось в глаза то, что игроки «Спартака» вышли на матч без эмоций. Что-то сразу пошло не так. А тут еще и удаление Заболотного.

– Его фол на Бевееве тянул на красную карточку?

– Повторы показывают, что да. По нынешним трактовкам это удаление.

– С этого момента все и повалилось в игре красно-белых?

– «Балтика» – организованная команда. В ней каждый знает свой маневр. Мы же видели, как калининградцы выглядели в первом туре в матче с «Динамо». На мой взгляд, подопечные Талалаева заслуживали тогда победы. Так что соперник крепкий. Но у меня возникают вопросы к москвичам.

– Какие?

– Оставшись в меньшинстве в самом дебюте встречи, они начали играть как в хоккее – «4 на 5». Сосредоточились на обороне, вообще забыв об атаке. Ну да, у тебя удалили Заболотного – футболиста, который, надо признать, не определяет игру. Ну и что? Встали, отряхнулись и ищем счастья впереди!

А что мы увидели? Какой-то катастрофический процент владения мячом у хозяев. Ты же дома играешь, при своих болельщиках! Сегодня пришли около 25 тысяч. И что на выходе? Самое главное – не увидел у спартаковцев нужных эмоций, необходимого настроя. В этой команде не было лидера.