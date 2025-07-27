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Титов прокомментировал 0:3 «Спартака» от «Балтики»

Сегодня, 11:45
5

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал итог матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

  • «Спартак» заканчивал матч вдевятером.
  • На следующей неделе москвичи сыграют с «Ростовом» и «Акроном».
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

– Что это было в исполнении команды Деяна Станковича? Матч-катастрофа?

– Знаете, мне с первых минут бросилось в глаза то, что игроки «Спартака» вышли на матч без эмоций. Что-то сразу пошло не так. А тут еще и удаление Заболотного.

– Его фол на Бевееве тянул на красную карточку?

– Повторы показывают, что да. По нынешним трактовкам это удаление.

– С этого момента все и повалилось в игре красно-белых?

«Балтика» – организованная команда. В ней каждый знает свой маневр. Мы же видели, как калининградцы выглядели в первом туре в матче с «Динамо». На мой взгляд, подопечные Талалаева заслуживали тогда победы. Так что соперник крепкий. Но у меня возникают вопросы к москвичам.

– Какие?

– Оставшись в меньшинстве в самом дебюте встречи, они начали играть как в хоккее – «4 на 5». Сосредоточились на обороне, вообще забыв об атаке. Ну да, у тебя удалили Заболотного – футболиста, который, надо признать, не определяет игру. Ну и что? Встали, отряхнулись и ищем счастья впереди!

А что мы увидели? Какой-то катастрофический процент владения мячом у хозяев. Ты же дома играешь, при своих болельщиках! Сегодня пришли около 25 тысяч. И что на выходе? Самое главное – не увидел у спартаковцев нужных эмоций, необходимого настроя. В этой команде не было лидера.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Титов Егор
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Комментарии (5)
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Литейный 4 (returned)
1753605929
Даже свои стыдятся спартака. Скоро у них все болельщики разбегутся. Останутся такие отбитые как Номэдка, Спартачище и прочие Тинезы. Гыгыгы
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Persona_non_Grata
1753606200
Прав Егор. Я тоже обратил внимание, что вышли какие-то "пресные" !( Ну жара, но ведь она для всех одинакова ! Посмотрим конечно, как оно дальше будет, но матч не обнадежил !(((...
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Интерес
1753607063
А где ты там видел СПАРТАКОВЦЕВ??? Там теперь три-четыре СПАРТАКОВЦА, которые в силу недостатка таланта, или привходящих обстоятельств, не играют главной роли в команде.Остальные-КНЕХТЫ, наёмники, которые, исходя из рассмотрения исторического прошлого, предают и бегут первыми, в случае неудачи и угрозы жизни.Насмерть стоят только СВОИ.
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rash1959
1753610765
Если у балтики хватит физики на весь сезон, до мая, и они будут также перссинговать каждого игрока соперника, то они будут в тройке. Но вероятнее всего они сдохнут через 2-3 тура, и весной будут болтаться около вылета.
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алдан2014
1753612918
Тут ещё и Балтика грамотно сыграла. Прессинговала по всему полю. После удалению Маркиньоса и замен,это стало катастрофой.
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