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Раскрыта причина срыва трансфера Пальцева в «Спартак»

Сегодня, 10:41
6

Трансфер защитника «Динамо Мх» Валентина Пальцева в «Спартак» не состоится.

«Спартак» был готов купить Пальцева, если бы тот не сыграл против КБ в 1-м туре РПЛ (1:0). Именно такое условие поставил спортдир «Спартака» Франсис Кахигао Динамо накануне очной встречи в 1-м туре. В случае отказа Кахигао угрожал бесповоротным срывом сделки.

Дагестанцы всю неделю наигрывали Валентина в центре обороны + слово Франсиса решающей силы для них не имело. Москвичи могли отозвать свое обещание уже после матча и что тогда? В общем, не пошли на такой риск динамовцы, а Кахигао добавил еще одно имя в список игроков, по кому он не сумел договориться», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • Ранее стало известно, что московский клуб ведет активные переговоры по трансферу 23-летнего центрального защитника.
  • Сумма трансфера могла составить 4-5 миллиона евро.
  • Пальцев проводит 2-й сезон в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Пальцев Валентин
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Комментарии (6)
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odessakmv
1753605552
если это так, то Кахигао просто идоЁт, но не потому, что трансфер сорвался, а по такому дебилоидному требованию
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Литейный 4 (returned)
1753606498
Не захотел Пальцев идти на понижение. Динамо Мх. всё же классом повыше будет. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1753609717
Теперь Карпов работает в "Спартаке" "рабинером". Спартачи, не пора ли бы его остановить???
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erybov1965
1753612949
Куда еще диктовать условия, в Спартак уже никто не хочет идти,чтобы играть.Денег "рубануть" еще есть желающие?
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