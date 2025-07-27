Раскрыта причина срыва трансфера Пальцева в «Спартак»

Трансфер защитника «Динамо Мх» Валентина Пальцева в «Спартак» не состоится.

«Спартак» был готов купить Пальцева, если бы тот не сыграл против КБ в 1-м туре РПЛ (1:0). Именно такое условие поставил спортдир «Спартака» Франсис Кахигао Динамо накануне очной встречи в 1-м туре. В случае отказа Кахигао угрожал бесповоротным срывом сделки.

Дагестанцы всю неделю наигрывали Валентина в центре обороны + слово Франсиса решающей силы для них не имело. Москвичи могли отозвать свое обещание уже после матча и что тогда? В общем, не пошли на такой риск динамовцы, а Кахигао добавил еще одно имя в список игроков, по кому он не сумел договориться», – написал инсайдер Иван Карпов.