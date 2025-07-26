Галактионов прокомментировал победу «Локо» над «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

Дубль оформил полузащитник Алексей Батраков.

Он вышел в лидеры бомбардирской гонки.

«Локомотив» возглавил таблицу РПЛ.

– Что касается матча, тот тут дело в стратегии игры. Нам нельзя было раскрываться, нужно было играть дисциплинированно. Понимали, как соперник хотел нас выманивать под давление, под прессинг, с учетом того, что в прошлом туре мы были самой прессингующей командой. Было понимание, что мы «полетим» и будем высоко прессинговать.

Нам важно было сыграть с холодной головой. Уровень готовности нам позволяет. Мы добавили, во втором тайме были хорошие контратаки, разящие выпады. Но осадочек небольшой остался, что не сыграли «на ноль». Я арбитру сказал, что был фол на Монтесе перед пропущенным мячом. Двумя руками толкали. Все 90 минут играли очень дисциплинированно.

– В чем секрет работы с молодыми футболистами – Батраков оформил дубль при давлении трибун?

– У нас не только сейчас появился Алексей, один из лучших футболистов России. В прошлых сезонах – это Макс Глушенков, который от нас, к сожалению, ушел в другой клуб и стал там одним из лучших. Пиняев проводил один из лучших сезонов, сейчас восстанавливается после повреждения, Дима Воробьев.

Это не только молодые футболисты, но и уровень команды, где каждый старается проявлять себя. Нам немного не хватает, чтобы добраться до заветной цели, но постараемся. Сейчас важно не декларировать, не разговоры разговаривать, а тихо скромно делать свое дело, пахать, добиваться успеха.