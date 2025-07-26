Дурново – о 0:3 «Спартака» от «Балтики»: «Это стыдоба!»

Комментатор, болельщик «Спартака» Алексей Дурново возмущен матчем 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

«Спартак» заканчивал матч вдевятером.

Следующий соперник по РПЛ – «Акрон».

«Балтика» вышла на 1-е место.

«Это стыдоба!

Во втором туре чемпионата, который «Спартак» планирует выиграть, выяснилось, что никакого плана игры в атаке, кроме как пулять на Заболотного нет. Потому что Заболотный умеет вести борьбу. И поскольку объект пуляния на 10-й минуте удалился, потому что уж больно умело вел борьбу, то и игра на десятой минуте кончилась.

Пропало все! Буквально. Качество паса обрушилось до уровня женской сборной Сенегала. Единоборство стали проигрываться очередями. Команда ушла к своей штрафной, и решила удерживать. Удерживать что-либо на десятой минуте – путь в тартарары. Истина, прописанная золотыми буквами. После того, как удержать не удалось, началась анархия. Десять человек просто бродят по полю… Маркиньос, имея желтую, зачем-то совершает тактический фол…

То есть, давайте зафиксируем. Антон Заболотный – это ключевой игрок «Спартака». «Спартака», который накупил игроков сборных КОНКАКАФ и запасных «Ривера» на столько миллионов долларов, что их, наверное, хватило бы на строительство станции МЦД у стадиона.

«Балтика» хороша. Организованная, крепкая команда, но если ты претендуешь на чемпионство, ты не имеешь право бросать играть на десятой минуте, даже если что-то пошло не так, и удалили ключевого игрока – Антона Заболотного!» – написал Дурново.