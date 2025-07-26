Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).
- Единственный гол забил форвард Иван Сергеев.
- «Динамо» вышло в лидеры РПЛ.
- Карпин ранее тренировал «Ростов».
– Тяжелый матч получился. И сама игра, и погодные условия. По игре мне понравился итоговый счет. Больше ничего.
– Скопинцев заменил травмированного Фернандеса и добавил активности.
– У наших ворот активности добавил (ухмыляется).
– Не самое убедительное начало в матче…
– Не могу сказать, что соперник создал особые моменты. Тыркнули пару раз головой, но особой опасности не было.
– Касерес – лучший на старте сезона?
– Если исходить из результативных действий, то да. Да и по игре неплох.
Источник: «Матч ТВ»